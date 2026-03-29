مشروبات دافئة مناسبة للأطفال في الأجواء الممطرة صباحًا



مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار في ساعات الصباح، يزداد احتياج الأطفال إلى مشروبات دافئة تمدّهم بالطاقة وتساعدهم على الشعور بالدفء

ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار المشروبات المناسبة يلعب دورًا مهمًا في دعم مناعة الطفل وتحسين نشاطه خلال اليوم.



ويأتي الحليب الدافئ بالعسل في مقدمة الخيارات الصحية، لما يحتويه من عناصر غذائية تعزز الطاقة وتقوي الجسم.

كما يعد الكاكاو بالحليب من المشروبات المحببة للأطفال، حيث يمنحهم إحساسًا بالدفء إلى جانب طعمه اللذيذ.



ومن بين المشروبات التقليدية المفيدة، يبرز السحلب كخيار غني بالكالسيوم، يمكن تقديمه مع إضافات خفيفة مثل جوز الهند أو المكسرات. كذلك تُعد مشروبات الأعشاب الخفيفة، مثل اليانسون والبابونج، مناسبة لتهدئة المعدة وتخفيف أعراض البرد البسيطة.



وينصح الخبراء أيضًا بتقديم عصير البرتقال بدرجة حرارة معتدلة بدلًا من كونه باردًا، للاستفادة من فيتامين "سي" دون تعريض الطفل لبرودة إضافية. ولا تغيب الشوربة الساخنة، مثل شوربة الخضار أو العدس، عن قائمة الخيارات، إذ تجمع بين الدفء والقيمة الغذائية العالية.



ويشدد المختصون على ضرورة تقليل السكر في هذه المشروبات، والتأكد من تقديمها بدرجة حرارة مناسبة، إلى جانب وجبة إفطار متكاملة، لضمان بداية يوم صحي ونشيط للأطفال في الأجواء الباردة.