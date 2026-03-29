غرامات فورية.. أمن الغربية يحرر 156 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات

نفذت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

سير بدون لوحات ورخص منتهية



كان اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 156 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

غرامات فورية



كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 50ألفا و90 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.