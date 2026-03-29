رئيس جامعة بنها يتابع انتظام الدراسة بعدد من الكليات

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من من كليات الجامعة.

واطمئن الجيزاوي خلال الجولة على العملية التعليمية وانتظام الطلاب فى قاعات المحاضرات بسبب ظروف الطقس وسقوط الأمطار التى تعرضت لها المحافظة صباح اليوم.



ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بالتجاوز عن تأخير الطلاب بعض الوقت في حضور المحاضرات مراعاة لظروف الطقس.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قد أعلن أن اليوم هو يوم عمل طبيعي ، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي لعدد من المقررات الدراسية التي كان من المخطط لها ببعض الكليات بسبب سوء الأحوال الجوية.