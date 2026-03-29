"يديعوت أحرونوت": حريق بموقع صناعي جنوبي إسرائيل عقب هجوم صاروخي إيراني

تسبب حريق اندلع فى مجمع صناعي في منطقة "نيئوت حواف" جنوبي إسرائيل؛ اليوم/الأحد/ في تصاعد كثيف للدخان الأسود في سماء المنطقة ، حيث تم إعلان حالة طوارئ بسبب المواد الخطرة المنبعثة نظرًا لطبيعة المنشآت والمواد الكيميائية المخزنة داخل المجمع الصناعي الذى أصيب مباشرة بصاروخ باليستي إيراني.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن فرقا كبيرة من الإطفاء والإنقاذ سارعت إلى موقع الحادث حيث يعملون على إغلاق الحاويات المتضررة ، في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، إضافة إلى التعامل مع أي تسرب محتمل لمواد سامة.

وأظهرت لقطات مصورة ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الأسود الكثيف تتصاعد من مجمع "نيئوت حواف" الذي يضم أكثر من 30 مصنعًا تابعة لشركات مختلفة.

وأعلنت إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أنها تعمل على منع وقوع انفجار أو تسربات إضافية، وطالبت العاملين في المصنع والمنشآت المجاورة بإخلاء المناطق المكشوفة واللجوء إلى المباني المحمية لحين الانتهاء من عمليات التطهير.. وحذرت من الاقتراب من المنطقة لوجود مواد خطرة؛ وحثت السكان البقاء في منازلهم، وإغلاق النوافذ ، والامتثال للتعليمات.