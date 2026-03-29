تأجيل قضية التجمهر والشروع في قتل الضباط ومحاولة إشعال النار بمركز شرطة سخا ليونيو المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم، أجيل قضية التجمهر والشروع في قتل ضباط شرطة ومحاولة إشعال مركز شرطة سخا بمحافظة كفر الشيخ، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل، للاستعداد للمرافعة كطلب الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد رزق مرعي ووائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الإرهابي محمود فرج درغام وآخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، وإتلاف ممتلكات عامة.