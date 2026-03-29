عقوبة سابقة تطارد كاباكوف حكم مباراة مصر وإسبانيا

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره الإسباني فى مباراة ودية يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري فى تمام الساعه التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كان المنتخب المصري قد حقق فوزًا امام نظيره السعودي برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026

وسوف تذاع مباراة منتخب مصر مع نظيره الأسبانى على قناة أون سبورت 1.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة مصر وإسبانيا الودية بقيادة البلغاري جورجي كاباكوف.

ويضم الطاقم البلغارى كلاً من:

- حكم ساحة: جورجي كاباكوف

- حكماً مساعداً أول: مارتن مارجاريتوف

- حكماً مساعداً ثانياً: مارتن فينيف

- حكماً رابعاً: رادوسلاف جيدجينوف.

البلغاري جورجي كاباكوف

بدأ جورجي كاباكوف مشواره التحكيمي في 2013، وسبق له إدارة عدة مباريات في دوري أبطال أوروبا، أولاها عام 2018.

أدار كاباكوف نصف نهائي أمم أوروبا للشباب في 2019 بين إسبانيا وفرنسا

و تعرض كاباكوف للإيقاف من الاتحاد البلغاري لأجل غير مسمى في أكتوبر الماضي بعد تقييمات غير مرضية لأدائه باستخدام تقنية الفيديو في الدوري البلغاري.

وجاء القرار على خلفية مستواه في مباراة سلافيا براغ ولوكوموتيف صوفيا، حيث كان موجودا كحكم لتقنية الفيديو بصحبة فلاديمير فالكوف، في المباراة التي فاز بها سلافيا براغ 2-0.

وصفت لجنة الحكام قرار إيقافها للحكمين كاباكوف وفالكوف بالمستوى الذي قدمه الثنائي بـ الأداء غير المرضي