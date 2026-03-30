متحف السويس ينظم جوالات ارشادية احتفالاً بيوم الطبيب المصري

نظّم متحف السويس القومي،جولات إرشادية للتعريف للاحتفال بيوم الطبيب الصمري لإ براز جهود وإسهامات الطبيب المصري القديم في مهنة الطب.

جاء ذلك في إطار احتفال المتحف بـ يوم الطبيب المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي الثقافي والسياحي للجمهور والسائحين.



أوضحت إدارة متحف السويس القومي، أن الجولات تضمنت تسليط الضوء على أدوات التشريح وتقنيات التحنيط التي استخدمها، والتي تعكس مدى التقدم العلمي والحضاري في مصر القديمة، بالإضافة إلى أسرار الطب عند المصري القديم، والأدوات المستخدمة في التحنيط وكيفية استخدامها.

ويعود تاريخ مبني المتحف إلى عام 1862، وهو أحد أهم المشروعات السياحية الذي انتظره أهالي محافظة الإسماعيلية، ليعيد أوروبا بتاريخها إلى مدينتهم المعروفة باسم «باريس الشرق».

ويقع المتحف في شارع محمد على التابع لحى أول الإسماعيلية، ويقع بين مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وفيلا ومتحف الفرنسى "ديلسبس"، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2004.



