مصر تفرض سيطرتها على الرماية الإفريقية وتتوج بالبطولة القارية

شهدت القاهرة مساء أمس الأحد حفل توزيع جوائز البطولة الإفريقية الحادية عشرة للرماية على الأطباق المروحية 2026، إلى جانب كأس الرئيس وبطولة الجائزة الكبرى، وسط حضور دولي رفيع المستوى يعكس الثقل الكبير للبطولة على الساحة القارية والدولية.

حضر مراسم التتويج رئيس الاتحاد الدولي لرماية الأطباق المروحية FITASC جون فرانسوا بالينكاس، والسكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وعضو الاتحاد المصري للرماية السيد بيرو دوناتو، إلى جانب المهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق ورئيس نادي الصيد، ومحمد النيادي رئيس الاتحاد الإماراتي للرماية، وممثلين عن الدول المشاركة في مشهد جسّد قوة العلاقات الرياضية بين الدول المشاركة.

نتائج البطولة الإفريقية "الفردي" تفوق مصري وتألق أوروبي.

العالمي ريكاردو فالي بطل العالم يتالق في مصر أيضا ويحقق 30/30 في البطولة الافريقية، وفرانكو دوناتو يتوج بطل أفريقيا لسنة 2026. وفاز هاري فارتان بلقب بطل أفريقيا للرواد وأحمد مرسي بالماسترز، وياسين عويضة بالكبار ، ونادين رخا ببطلة أفريقيا.

جاءت نتائج البطولة لتؤكد قوة المنافسة بين نخبة أبطال العالم، مع حضور مصري لافت في عدد من الفئات، حيث تنوعت الميداليات بين مصر وعدد من الدول الأوروبية المشاركة.

فئة الماستر (Masters - فوق السن):

المركز الأول: كريستوفر بوتر (بريطانيا).

المركز الثاني: هاورد بات (بريطانيا).

المركز الثالث: جان فرانسوا بالينكاس (فرنسا).

فئة الرواد (Veterans):

المركز الأول: هاري فارتان (مصر).

المركز الثاني: جان جاك فيلا (فرنسا).

المركز الثالث: جيوسيبي دي جيامبيراردينو (إيطاليا).

فئة الرجال (Senior):

المركز الأول: ستيوارت كينج (بريطانيا).

المركز الثاني: ياسين عويضة (مصر).

المركز الثالث: عمرو السوسي (مصر).

فئة الناشئين (Juniors):

المركز الأول: نايف مخيون (مصر).

المركز الثاني: عمر أبو هندية (مصر).

المركز الثالث: جمال عطيوة (مصر).

فئة السيدات (Ladies):

المركز الأول: نادين رخا (مصر).

المركز الثاني: فاطمة حنفي (مصر).

المركز الثالث: جوان واتسون هوبكينسون (بريطانيا).

الفئة المفتوحة (Open):

المركز الأول: ريكاردو أندريه فالي (البرتغال).

المركز الثاني: فرانكو دوناتو (مصر).

المركز الثالث: محمد زكي (مصر).

مصر تؤكد زعامتها الإفريقية وتفرض حضورها بقوة

ورغم قوة المنافسة وتواجد نخبة من أبرز رماة العالم، واصلت مصر تأكيد تفوقها على الساحة الإفريقية، سواء عبر نتائج اللاعبين أو من خلال التنظيم الذي نال إشادة واسعة من الوفود الدولية المشاركة.

انطلاقة مرتقبة لبطولة الكومباك سبورتنج

ومن المنتظر أن تبدأ فاعليات بطولة الكومباك سبورتنج خلال الأيام المقبلة، حيث تقام التدريبات الرسمية يومي الأربعاء والخميس 1 و2 أبريل، بينما تُقام المنافسات الرسمية يومي الجمعة والسبت 3 و4 أبريل، على أن تغادر الوفود يومي الأحد والاثنين 5 و6 أبريل.

مشاركة دولية واسعة تعكس قوة الحدث

وتشهد البطولتان مشاركة 250 رامياً من نخبة أبطال اللعبة يمثلون 11 دولة هي:

إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، ليبيا، لاتفيا، جنوب أفريقيا، إلى جانب مصر البلد المُضيف.

بالينكاس، رئيس الاتحاد الدولي للرماية "FITASC" بأن البطولات المقامة في مصر الأحسن على الأطلاق على مستوى العالم من حيث الحضور والتنظيم والمنافسات.

حازم حسني: مصر أصبحت مركز الثقل العالمي للرماية

وأكد رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية حازم حسني أن ما تحقق من نجاح تنظيمي وفني في البطولة يعكس حجم التطور الكبير في رياضة الرماية داخل مصر، مشيداً بالأداء القوي للاعبين المصريين الذين واصلوا تصدر المشهد الإفريقي.

وأضاف أن استضافة هذا العدد الكبير من الأبطال الدوليين يعكس ثقة الاتحادات العالمية في مصر، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البطولات الكبرى التي تعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية لرياضة الرماية عالمياً.

وأكد المهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد المصري أنه فخور بما قدمه النادي للرماية في مصر وان ميادين الرماية المقامة حاليا مثال دولي يحتذى به في كل العالم بشهادة الاتحاد الدولي والرماه الدوليين.