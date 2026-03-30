اللحمة بالبصل.. وجبة مصرية بسيطة بطعم غني وفوائد غذائية مهمة

تعد اللحمة بالبصل من أشهر الأكلات المنزلية في المطبخ المصري، حيث تجمع بين سهولة التحضير والطعم المميز، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبات الغداء السريعة والمغذية.

وتتميز هذه الوجبة باعتمادها على مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، أبرزها اللحم والبصل، لكنها تقدم قيمة غذائية عالية، إذ تحتوي اللحوم على البروتين الضروري لبناء العضلات، بينما يمد البصل الجسم بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة.

وينصح خبراء التغذية بطهي اللحمة على نار هادئة للحصول على قوام طري ومذاق غني، مع إمكانية إضافة بعض التوابل مثل الفلفل الأسود وورق اللورا لإبراز النكهة.

كما يمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي لتكون وجبة متكاملة



ويؤكد مختصون أن تناول اللحمة بالبصل باعتدال يساهم في تزويد الجسم بالطاقة، خاصة للأطفال أو من يمارسون أنشطة بدنية، مع ضرورة تقليل الدهون المستخدمة للحفاظ على صحة القلب.



وتبقى اللحمة بالبصل واحدة من الأطباق التقليدية التي لا تغيب عن المائدة المصرية، لما تحمله من طابع منزلي دافئ ومذاق لا يقاوم.