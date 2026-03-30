جمال شعبان يوضح حقيقة “نغزة الصدر”: متى تكون خطيرة؟

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب عن حقيقة الشكوى الشائعة التي يرددها كثيرون: “عندي نغزة بتيجي في صدري.. هل أنا مريض قلب؟”

موضحًا أن طبيعة الألم هي العامل الأهم في تحديد خطورته.

وأوضح أن النغزة التي تظهر في الصدر ولا تزيد مع الحركة أو المجهود، وتتنقل من مكان لآخر، ويمكن الإشارة إليها بإصبع واحد (finger sign)، غالبًا لا تكون مرتبطة بالقلب، بل قد تكون نتيجة شد عضلي أو أسباب بسيطة أخرى.

وأضاف أنه في حال زيادة الألم مع التنفس، فقد يكون السبب التهابًا في الغشاء البلوري المحيط بالرئتين، وليس مشكلة قلبية.

وأشار إلى أنه إذا كان الألم يزداد مع المجهود، فمن الضروري إجراء رسم قلب بالمجهود للاطمئنان وقطع الشك باليقين، مؤكدًا أن بعض الحالات قد تحتاج فقط إلى مضادات للالتهاب مثل “بانادول” أو “كاتفلام” بعد استشارة الطبيب.

وفي المقابل، حذر من نوع آخر من الألم يستدعي الانتباه، وهو الذي يُشار إليه بكف اليد (hand sign)، ويكون على هيئة ضغط أو ثِقل على الصدر، أو شعور وكأن حجرًا جاثمًا عليه، وقد يمتد إلى الكتف الأيسر أو الفك السفلي أو الظهر، وتزداد شدته مع المجهود وتقل مع الراحة.

وأكد أن هذا النوع من الألم قد يكون مؤشرًا على قصور في الشرايين التاجية التي تغذي القلب، وقد يتطلب تدخلًا طبيًا مثل القسطرة وتركيب دعامات.

واختتم شعبان بالتأكيد على ضرورة عدم تجاهل أي ألم غير معتاد في الصدر، ومراجعة الطبيب فورًا لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.