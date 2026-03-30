تحضير الفطير المشلتت في المنزل بأقل التكاليف

أصبح الفطير المشلتت من الأكلات المنزلية المحبوبة، ويمكن إعداده بسهولة في البيت وبأقل التكاليف، مع الحفاظ على طعمه الشهي وقوامه المورق



المكونات الاقتصادية:

3 أكواب دقيق

1 ملعقة صغيرة ملح

ماء للعجن حسب الحاجة

2 ملعقة كبيرة سكر (اختياري لإضفاء لون وطعم أفضل)

نصف كوب زيت + 2 ملعقة سمن (يمكن الاكتفاء بالزيت لتقليل التكلفة)



طريقة التحضير:

في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع الملح، ويمكن إضافة السكر إذا رغبتِ في ذلك.



يُضاف الماء تدريجيًا مع العجن حتى تتكوَّن عجينة ناعمة ومتماسكة.

تُعجن العجينة جيدًا لمدة 10 دقائق حتى تصبح طرية.

تُغطى العجينة وتُترك لترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل.



تُقسَّم العجينة إلى كور صغيرة، وتُدهن بالزيت وتُترك لترتاح 10 دقائق إضافية.



تُفرد كل كرة على سطح مدهون بالزيت حتى تصبح رفيعة جدًا.

تُدهن العجينة بالزيت أو السمن لعمل طبقات، ثم تُطبق لتكوين الشكل المورق.



تُترك العجينة لترتاح 10 دقائق أخرى، ثم تُفرد برفق قبل الطهي.

تُطهى في طاسة ساخنة أو في الفرن على درجة حرارة عالية حتى تتحمر من الجانبين.



للتقديم:

يقدم الفطير المشلتت مع العسل الأسود، الجبن، أو السكر حسب الرغبة، ويُعد خيارًا اقتصاديًا وشهيًا لجميع أفراد الأسرة.