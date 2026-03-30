جهود إقليمية كبيرة لخفض حدة الحرب الإيرانية الأمريكية

قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن إسلام آباد شهدت اجتماعًا وزاريًا رباعيًا للآلية التشاورية، ضم وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية، إلى جانب وزير خارجية باكستان، وذلك في إطار تسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ووقف الحرب.

وأوضح خلال مداخلة مع أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، أن هذه الجهود تركز على خفض حدة التوترات، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي طالت الاقتصاد العالمي وأثّرت على حركة التجارة الدولية، لا سيما مع المخاوف المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التهديدات بإغلاق مضيق باب المندب من قبل الحوثيين، وهو ما يثير قلق قادة الدول ووزراء الخارجية من اتساع نطاق الصراع وتحوله إلى حرب استنزاف طويلة.

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، أشار إلى أنه لم تُسجّل، حتى الآن، أي هجمات على السعودية خلال اليوم، رغم إعلان سابق عن استهدافها في الساعات الأولى من الصباح، مضيفا أن وتيرة الهجمات بدت أقل مقارنة بالفترات السابقة.

أما في دول أخرى، فقد تم رصد بعض التهديدات، مع اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها قرار البحرين تعليق حركة السفن والعبور البحري خلال الفترة المسائية، كإجراء احترازي من قبل السلطات.

