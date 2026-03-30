محافظ الإسكندرية يستقبل مطران اللاتين في مصر لتهنئته بتولي مهام منصبه

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، سيادة المطران كلاوديو لوراتي – مطران اللاتين في مصر، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للإسكندرية، في زيارة تعكس عمق العلاقات الطيبة وروح المحبة والتعاون بين كافة أطياف المجتمع.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بروح التآخي والتعايش التي تميز المجتمع السكندري، والتي تُعد نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية كما أشاد بالدور المجتمعي والتعليمي الذي تقوم به المؤسسات الكاثوليكية في مصر، خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد المطران كلاوديو لوراتي حرص الكنيسة الكاثوليكية على تعزيز أواصر التعاون مع مؤسسات الدولة، ودعم جهود التنمية وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الكنيسة من خلال شبكة واسعة من المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وتُشرف الكنيسة الكاثوليكية في مصر على منظومة واسعة من المؤسسات، تضم عددًا كبيرًا من المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وتمتد خدماتها لتشمل القطاع الصحي من خلال عدد من المستشفيات والمستوصفات، فضلًا عن دورها في رعاية الأطفال والمسنين عبر مراكز متخصصة، إلى جانب مؤسسات للتأهيل المهني ومكتبات ثقافية تتيح خدماتها للباحثين.

حضر اللقاء: الأب أنطوان توفيق – نائب مطران اللاتين في مصر، والأب فيليب فرج – الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، والأب نبيل عزيز – رئيس كاتدرائية سانت كاترين والرئيس الفرعي للجنة المدارس الكاثوليكية، والأب ماجد حبيب – نائب رئيس كاتدرائية سانت كاترين، وسير أنطونيا – رهبات المدرسة الألمانية، وسير بولين مسوحة – رهبات مدرسة سانت جان أنتيد، وسير نادية – رهبات مدرسة الفرنسيسكان، وسير محبة – رهبات مدرسة نوتر دام.