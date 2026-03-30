فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026
علي الدين هلال: مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب إيران وخفض حدة القتال والعودة للمفاوضات
«الجنريتور» لا يحمي من العقوبة.. رأي قانوني يحسم جدل فتح المحال بعد التاسعة مساء
هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الناتو يعقد قمته السنوية في أنقرة فى 7 يوليو المقبل

أ ش أ

 يستعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعقد قمته المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو المقبل، في مجمع بيشتيبه الرئاسي، في حدث يُنتظر أن يحمل دلالات استراتيجية مهمة لمستقبل الأمن الأوروبي الأطلسي.

وتعد هذه القمة الثانية التي تستضيفها تركيا في تاريخ الحلف، بعد قمة إسطنبول عام 2004، والتي شهدت حينها توسعاً كبيراً بانضمام سبع دول جديدة إلى الناتو، ما يعكس الدور المتنامي لأنقرة داخل منظومة التحالف، بحسب بيان نشره الحلف على منصة "إكس" اليوم /الاثنين/.

وأكد الأمين العام للحلف، مارك روته، أن اختيار تركيا لاستضافة القمة يأتي تقديراً لمكانتها كحليف قوي منذ أكثر من سبعين عاماً، مشيراً إلى أن القادة سيعملون خلال الاجتماع على تعزيز جاهزية الحلف لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وجعل الناتو «أكثر قوة وعدالة وفاعلية».

ومن المنتظر أن تشكل القمة محطة تقييم رئيسية لمدى التقدم في تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال قمة لاهاي 2025، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية والصناعية لدول الحلف على ضفتي الأطلسي.

وفي هذا السياق، أوضح مسؤول في الناتو أن الحلفاء يواصلون رفع استثماراتهم الدفاعية لضمان قدرة الردع والدفاع، مع التركيز على تطوير الصناعات الدفاعية، إلى جانب الاستمرار في دعم أوكرانيا، التي يعتبر أمنها جزءاً لا يتجزأ من أمن الحلف.

ومن المتوقع أن يتصدر هدف تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035 جدول أعمال القمة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الجناح الجنوبي للحلف ودور تركيا المحوري في أمن البحر الأسود.

وتأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية متسارعة، ما يمنح اجتماع أنقرة أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة للحلف، سواء على صعيد الردع العسكري أو الشراكات الاستراتيجية.

وبينما تتواصل الاستعدادات، تتجه الأنظار إلى أنقرة التي ستكون، بعد مئة يوم، مركزاً لصنع القرار داخل واحد من أهم التحالفات العسكرية في العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

علي الدين هلال: تطورات حرب إيران تكشف عن خلل واضح في التقديرات الأمريكية

الأرصاد الجوية

طقس متقلب.. تعرف على فرص الأمطار ونشاط الرياح وكيفية تأثيرها على المدارس

الحروب الإقليمية

خبير علاقات دولية: التصعيد الإقليمي يهمش أزمة غزة ويزيد من تعقيد الحلول السياسية

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد