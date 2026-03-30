محافظات

قصور ثقافة أسيوط تحتفي بعيد الأم.. والمحافظ: فعاليات تعزز القيم وترسخ مكانتها في المجتمع

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تستهدف بناء الإنسان وتعزيز القيم المجتمعية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية، خاصة من خلال الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

جاء ذلك على خلفية احتفال عدد من المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة أسيوط بعيد الأم، في إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الدكتور جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الاحتفال بعيد الأم يعكس تقدير المجتمع المصري للدور العظيم الذي تقوم به الأم في بناء الأسرة وتربية الأجيال، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ قيم الوفاء والانتماء وتعزز من الروابط الأسرية التي تُعد حجر الأساس في بناء المجتمع.

وشهد بيت ثقافة القوصية تنظيم أمسية شعرية متميزة ضمن فعاليات نادي الأدب برئاسة الشاعر عبد الغني مسعود، حيث أدار اللقاء وسط مشاركة واسعة من الشعراء والأدباء الذين قدموا باقة متنوعة من القصائد التي عبرت عن مكانة الأم ودورها الإنساني النبيل، ما بين الشعر الفصيح والعامية والمربعات الشعرية، في أجواء ثقافية ثرية نالت استحسان الحضور.

وتضمنت الفعاليات تنظيم ندوة ثقافية بمدرسة فوزي أبو سيف الابتدائية بنين، تناولت أهمية دور الأم في غرس القيم الأخلاقية والإنسانية، إلى جانب محاضرات تثقيفية بعدد من المواقع الثقافية، من بينها بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة، والمكتبة الثقافية بالأنصار، والتي ناقشت جميعها مكانة الأم ودورها المحوري في تنشئة الأجيال.

في سياق متصل، أشار المحافظ إلى أهمية الأنشطة التوعوية الموجهة للأطفال، حيث نظم مركز ثقافة الطفل بمنفلوط ورشة حكي حول مكانة الأم في الإسلام، فيما قدمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة يومًا ترفيهيًا متكاملًا تضمن عروضًا فنية ومسرح عرائس ومسابقات ثقافية، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وإدخال البهجة على نفوسهم.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات والأنشطة الثقافية التي تستهدف بناء الوعي وتعزيز القيم الإيجابية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.

أسيوط الأنشطة الثقافية القيم المجتمعية الهيئة العامة لقصور الثقافة الوعي الثقافي عيد الأم فرع ثقافة أسيوط

