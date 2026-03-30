رامي ربيعة على أعتاب إنجاز تاريخي مع العين الإماراتي

يعيش المدافع الدولي رامي ربيعة مرحلة مميزة في مسيرته الاحترافية بعد انتقاله إلى صفوف العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي واضعًا نصب عينيه تحقيق إنجاز كبير يتمثل في التتويج بالثلاثية خلال موسم 2025-2026.

موسم استثنائي وطموحات مفتوحة

يقدم العين مستويات قوية هذا الموسم، جعلته منافسًا شرسًا على جميع البطولات المحلية، ليقترب من كتابة فصل جديد في تاريخه حال نجاحه في حصد الثلاثية وهو إنجاز سيمنحه مكانة استثنائية في الكرة الإماراتية.

طريق الكؤوس.. خطوة نحو المجد

وحجز العين مقعده في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، بعد مواجهة ماراثونية امتدت إلى 120 دقيقة، أظهر خلالها الفريق شخصية قوية، لينجح في تجاوز عقبة يونايتد، الذي كان قد فجر مفاجآت سابقة بإقصاء الشارقة والوحدة.

ويضرب العين موعدًا مرتقبًا في النهائي مع الجزيرة، في مواجهة قوية تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال شهر مايو حيث يسعى الفريق لمواصلة مشواره الناجح وإضافة لقب جديد إلى خزائنه.

نهائي جديد ينتظر “الزعيم”

في سياق متصل، واصل العين تألقه في كأس الرابطة الإماراتية، ليحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية حيث ينتظره صدام قوي أمام الوحدة في مواجهة كلاسيكية مرتقبة تعزز فرص الفريق في حصد لقب جديد.

صدارة مشتعلة في الدوري

وعلى مستوى الدوري الإماراتي، يتصدر العين جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن أقرب منافسيه شباب الأهلي مع تبقي ست جولات على نهاية المسابقة ما يزيد من إثارة الصراع في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ربيعة.. ركيزة أساسية في الحلم

وفي ظل هذه التحديات يسعى رامي ربيعة إلى لعب دور محوري في مشوار العين، مستفيدًا من خبراته الكبيرة من أجل قيادة الخط الدفاعي والمساهمة في تحقيق إنجاز تاريخي وكتابة فصل جديد ناجح في مسيرته الاحترافية خارج مصر.