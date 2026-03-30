نائب : الشعب الأمريكي يرفض الحرب .. ودعوات عاجلة لوقف النزاع لحماية الإنسانية

صرّح النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، بأن استمرار الحرب في منطقة الخليج يُشكل تهديدًا مباشرًا للسلام الإقليمي والدولي، مؤكدًا ضرورة الاستجابة للرسالة التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف النزاع.

وقال عرفة في تصريحات صحفية : "حديث الرئيس السيسي يحمل بعدًا إنسانيًا واضحًا، ويؤكد على أن حماية حياة المدنيين وإيقاف التدهور الاقتصادي الناجم عن الحرب مسؤولية الجميع. نطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على أطراف النزاع لوقف العمليات العسكرية فورًا، فالآثار المدمرة لا تقتصر على دول المنطقة، بل تتجاوزها لتطال العالم كله".

وأشار النائب إلى أن "الشعب الأمريكي نفسه أصبح يرفض الحرب ويعبر عن استياءه من استمرار النزاع، وهو ما تجلّى في الاحتجاجات الواسعة في لوس أنجلوس وغيرها من المدن الأمريكية ضد سياسات الإدارة الحالية، مطالبين بوقف النزاع وحل الخلافات عبر الحوار الدبلوماسي".

ولفت إلى أن الخسائر المادية والبشرية تتصاعد بشكل يومي، إذ يستهلك العالم نحو 101 مليون برميل نفط يوميًا، ويمر عبر مضيق هرمز 20 مليون برميل يوميًا، ما يعني أن إغلاق المضيق يحرم العالم من خُمس حاجاته النفطية، إلى جانب المرور بنفس النسبة من الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخام من 71.5 دولار للبرميل في 27 فبراير إلى 106.4 دولار في 22 مارس 2026، أي بنسبة زيادة 48.8% خلال ثلاثة أسابيع.

وأضاف عرفة: "الخسائر البشرية والاقتصادية تتفاقم، مع تزايد عدد الضحايا المدنيين والعسكريين، ونشهد ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية حول العالم، ما يزيد من الضغوط على الشعوب ويؤكد الحاجة الملحة لوقف الحرب فورًا".

وأكد أن "رسالة الرئيس السيسي تدعو إلى فرض السلام، وتحويل النزاعات من دائرة العنف إلى حوار مسؤول، حماية للإنسانية واستقرار الأسواق العالمية، وهو موقف يحظى بدعم شعبي واسع، داخل مصر وخارجها، بما في ذلك بين المواطنين الأمريكيين الذين يرفضون الحرب".

وختم عرفة بالقول: "واجبنا كمسؤولين أن ندعو إلى السلام، ونعمل على دعم أي مبادرات دبلوماسية تنهي الحرب، لأن الخسائر لا تقاس بالدولار أو الذهب فقط، بل بحياة الأبرياء واستقرار الشعوب".