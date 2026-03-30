قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغيابات وتاريخ المواجهات.. 7 معلومات بارزة عن ودية مصر وإسبانيا
في مدرسة .. وفاة مفاجئة لرئيس قطاع التعليم الابتدائي بأبوتيج
الدولار يقفز فوق 54 جنيهًا أمام الجنيه المصري
بعد إحباط الداخلية لمخطط حسم لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية.. هذه عقوبة الكيانات الإرهابية
من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تنفي النسخة المتداولة بفيس بوك
القومي للمرأة يُعلن صدور التقرير السنوي الحادي عشر لرصد صورة المرأة في دراما رمضان 2026
القبض على نصاب استولى على أموال مواطنين بزعم توفير غرف فندقية بأسعار مخفضة
حالة طوارئ في الزمالك قبل مرحلة الحسم.. ومعتمد جمال يشعل حماس اللاعبين
مهتز نفسيا.. القبض على متسول يتعدى على المارة بالقاهرة
مدبولي: ندعم الجهود الجاذبة للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف
مباريات مانشستر سيتي في أبريل.. جدول ناري ينتظر مرموش ورفاقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب : الشعب الأمريكي يرفض الحرب .. ودعوات عاجلة لوقف النزاع لحماية الإنسانية

النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي

صرّح النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، بأن استمرار الحرب في منطقة الخليج يُشكل تهديدًا مباشرًا للسلام الإقليمي والدولي، مؤكدًا ضرورة الاستجابة للرسالة التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف النزاع.

وقال عرفة في تصريحات صحفية : "حديث الرئيس السيسي يحمل بعدًا إنسانيًا واضحًا، ويؤكد على أن حماية حياة المدنيين وإيقاف التدهور الاقتصادي الناجم عن الحرب مسؤولية الجميع. نطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على أطراف النزاع لوقف العمليات العسكرية فورًا، فالآثار المدمرة لا تقتصر على دول المنطقة، بل تتجاوزها لتطال العالم كله".

وأشار النائب إلى أن "الشعب الأمريكي نفسه أصبح يرفض الحرب ويعبر عن استياءه من استمرار النزاع، وهو ما تجلّى في الاحتجاجات الواسعة في لوس أنجلوس وغيرها من المدن الأمريكية ضد سياسات الإدارة الحالية، مطالبين بوقف النزاع وحل الخلافات عبر الحوار الدبلوماسي".

ولفت إلى أن الخسائر المادية والبشرية تتصاعد بشكل يومي، إذ يستهلك العالم نحو 101 مليون برميل نفط يوميًا، ويمر عبر مضيق هرمز 20 مليون برميل يوميًا، ما يعني أن إغلاق المضيق يحرم العالم من خُمس حاجاته النفطية، إلى جانب المرور بنفس النسبة من الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخام من 71.5 دولار للبرميل في 27 فبراير إلى 106.4 دولار في 22 مارس 2026، أي بنسبة زيادة 48.8% خلال ثلاثة أسابيع.

وأضاف عرفة: "الخسائر البشرية والاقتصادية تتفاقم، مع تزايد عدد الضحايا المدنيين والعسكريين، ونشهد ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية حول العالم، ما يزيد من الضغوط على الشعوب ويؤكد الحاجة الملحة لوقف الحرب فورًا".

وأكد أن "رسالة الرئيس السيسي تدعو إلى فرض السلام، وتحويل النزاعات من دائرة العنف إلى حوار مسؤول، حماية للإنسانية واستقرار الأسواق العالمية، وهو موقف يحظى بدعم شعبي واسع، داخل مصر وخارجها، بما في ذلك بين المواطنين الأمريكيين الذين يرفضون الحرب".

وختم عرفة بالقول: "واجبنا كمسؤولين أن ندعو إلى السلام، ونعمل على دعم أي مبادرات دبلوماسية تنهي الحرب، لأن الخسائر لا تقاس بالدولار أو الذهب فقط، بل بحياة الأبرياء واستقرار الشعوب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. تراجع ملحوظ فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأرصاد

أمطار رعدية وسيول.. معلومات المناخ: أخطر التقلبات الجوية تبدأ هذا الموعد

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

أرشيفية

أسباب طبية طبيعية .. الخارجية : إعادة 10جثامين المصريين المتوفين بالكويت إلى القاهرة

نزلت 30 جنيه| أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 مارس 2026

نزلت 30 جنيه| أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 مارس 2026

ترشيحاتنا

ارشيفيه

صور فتاة دون علمها.. جنايات المنصورة تقضى بسجن ترزى 5 أعوام

المطربة رحمة محسن

حجز محاكمة طليق رحمة محسن للنطق بالحكم

ميار الببلاوي و الشيخ محمد أبو بكر

تأجيل دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد محمد أبو بكر لإعادة المرافعة

بالصور

للحماية من أعراض الشيخوخة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكرنب البنفسجى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير التفاح الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير التفاح الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير التفاح الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير التفاح الاحمر؟

فى 10 دقائق .. حضرى مكرونة ماك آند تشيز لأطفالك

فى 10 دقائق.. حضرى مكرونة ماك اند تشيز لاطفالك
فى 10 دقائق.. حضرى مكرونة ماك اند تشيز لاطفالك
فى 10 دقائق.. حضرى مكرونة ماك اند تشيز لاطفالك

تحرير 5 محاضر للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق بكفر صقر

رئيس مركز ومدينة كفر صقر
رئيس مركز ومدينة كفر صقر
رئيس مركز ومدينة كفر صقر

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد