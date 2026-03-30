وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إجراءات حاسمة لمنع عودة التراكمات وضبط المخالفين

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار حملات النظافة المكثفة بحي الهرم بمحافظة الجيزة، استكمالاً للجهود السابقة التي تم تنفيذها بعدد من الشوارع، وذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات البيئية.

وأوضحت أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة يواصل تنفيذ هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة وإعادة الانضباط للشوارع حيث قام ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة أعمال الحملة التي نفذت بالتعاون مع شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، وبإشراف المهندس أحمد سعد المدير الفني للجهاز، والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة ارتقاء، وبالتنسيق مع اللواء محمد الضبيعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، واللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، والأستاذ تامر جورج نائب رئيس حي الهرم قطاع جنوب.

وأوضحت د. منال عوض أن الحملات أسفرت عن رفع نحو 410 طن من المخلفات والتراكمات من عدد من المحاور، شملت شارع زغلول، والطريق الدائري، ونفق زغلول حتى حدود أبو النمرس، وشارع الفريق مع شارع المجزر، وأيضاً رشاح أبوعوض، وشارع مسجد التوحيد، ونزلة السمان، وذلك من خلال الدفع بالمعدات والسيارات اللازمة لسرعة الإنجاز وتحسين الحالة البيئية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه تم خلال الحملات إلغاء ثلاث نقاط تجمع رئيسية للمخلفات كانت تستغل بشكل غير قانوني، في خطوة تهدف إلى القضاء على بؤر التراكمات ومنع عودتها مرة أخرى.وشددت الوزيرة على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات بشكل دوري، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين، خاصة النباشين، ومصادرة المعدات والعربات المستخدمة في إلقاء المخلفات بصورة عشوائية أو تداول المفروزات دون ترخيص.

وأكدت د. منال عوض أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة للحفاظ على الصحة العامة وتحسين مستوى النظافة، مشددة على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان استدامة النتائج والحفاظ على المظهر الحضاري لحي الهرم، مع تعزيز كفاءة منظومة إدارة المخلفات والتعامل الفوري مع أي تجمعات جديدة.

وقد شارك في الحملة عثمان علي مدير المتابعة بحي الهرم، والأستاذ محمد صابر رئيس القطاع بالهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.