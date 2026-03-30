الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بـ"اتنين غيرنا" و"توابع".. صدى البلد يكرّم سحر رامي بعد تألقها في دراما رمضان 2026

صدى البلد يكرّم سحر رامي بعد تألقها في دراما رمضان 2026 بـ"اتنين غيرنا" و"توابع"
تصوير أحمد رمضان   -  
أوركيد سامي

 في إطار الاحتفاء بنجوم الدراما الذين تألقوا خلال الموسم الرمضاني، كرّم موقع "صدى البلد" الفنانة سحر رامي، وذلك تقديرًا لأدائها المميز في مسلسلي "اتنين غيرنا" و"توابع"، اللذين عُرضا ضمن سباق دراما رمضان 2026 وحققا تفاعلًا واسعًا على المستويين الجماهيري والنقدي.

وجاء هذا التكريم بعد إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد، الذين أثنوا على قدرة سحر رامي على تقديم أدوار متنوعة ومركبة، عكست خبرتها الفنية الطويلة، وأكدت حضورها القوي في المشهد الدرامي. تألق لافت في "اتنين غيرنا" قدمت سحر رامي أداءً مميزًا في مسلسل "اتنين غيرنا"، الذي ضم نخبة من نجوم الدراما، منهم دينا الشربيني، آسر ياسين، فدوى عابد، نور إيهاب، هنادي مهنا، ناردين فرج، وأحمد حسن. العمل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "ميديا هب – سعدي جوهر"، ويدور في إطار اجتماعي درامي يناقش العلاقات الإنسانية والتحديات اليومية، حيث ساهمت شخصية سحر رامي في إثراء الخط الدرامي وإضفاء عمق إنساني على الأحداث. حضور قوي في "توابع" ولم يقتصر نجاح سحر رامي على عمل واحد، بل واصلت تألقها في مسلسل "توابع"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب ريهام حجاج، أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، وهاني عادل، إلى جانب عدد كبير من الفنانين. المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، ويعالج مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة في قالب درامي مشوق، حيث قدمت سحر رامي شخصية معقدة نفسيًا، أتاحت لها إبراز قدراتها التمثيلية بشكل لافت، ما جعلها محل إشادة واسعة. إشادة نقدية وتفاعل جماهيري نال أداء سحر رامي في العملين إشادة كبيرة من النقاد، الذين أكدوا أنها استطاعت أن تقدم نموذجًا للفنانة القادرة على التنوع والابتعاد عن التكرار، من خلال اختيار أدوار تحمل تحديات فنية حقيقية. كما حظيت بتفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت مشاهدها محركات البحث، وأشاد المتابعون بعفويتها وصدق أدائها، معتبرين إياها من أبرز نجمات الموسم الرمضاني. تكريم مستحق ومسيرة مستمرة يأتي تكريم "صدى البلد" للفنانة سحر رامي ليؤكد على نجاحها اللافت خلال الموسم، ويعكس تقدير الوسط الفني والجمهور لموهبتها وأدائها المتطور. ومع هذا النجاح الكبير، تواصل سحر رامي ترسيخ مكانتها في الدراما المصرية، وسط توقعات بمزيد من الأعمال المميزة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أثبتت قدرتها على المنافسة بقوة في واحد من أهم المواسم الدرامية.

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
