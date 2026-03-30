كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%
قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
أمطار رعدية ورياح في هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر ودياً
احمد موسى يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

اتصالات النواب توصي بسرعة توصيل الفيبر للسنبلاوين

النائب أحمد بدوى
النائب أحمد بدوى
فريدة محمد

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب بشأن ضعف شبكة الاتصالات وتأخر توصيل كابلات الفيبر بمدينة وقرى السنبلاوين بالدقهلية.

وقال النائب هشام الحصرى، في بداية استعراضه طلب الإحاطة، أن الانجازات التى تشهدها البلاد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتطلب منا توجيه التحية للرئيس السيسي، حيث ساعدت علي نقل مصر لمكانة مختلفة في ذلك القطاع

وتابع، ورغم الجهود المبذولة من الشركة المصرية للاتصالات، إلا أن الوضع في مركز السنبلاوين بالدقهلية، مختلف، حيث يعانى من عدم إحلال وتجديد شبكة الاتصالات منذ ٣٠ عام، الأمر الذى يؤدى إلى فشل الاتصالات في أغلب المناطق سواء المدينة أو القرى.

وأضاف، أيضا في ظل الطفرة التى تشهدها البلاد إلا أن كابلات الفيبر ، لم تصل المركز سوى في منطقة صغيرة بمدينة السنبلاوين، مع حرمان باقي المدينة وجميع قرى المركز.

وتابع، نحن نتحمل مسؤولية هذه المشكلات  أمام الناخبين، ولم نعد نقبل بوعود لا تنفذ، منتقدا وصول كابلات الفيبر لمراكز أخرى في حين لم تصل للسنبلاوين الذى يعد من أكبر المراكز  إداريا واقتصاديا.

وأكد ضرورة وجود رد وافى بشأن موعد حل تلك المشكلات خاصة وأن هناك خطة رصف للمدينة، ما يتطلب سرعة التنسيق لدخول الفيبر وحل مشكلات الاتصالات.

واختتم بأن في ظل ثورة الاتصالات علي مستوى العالم
لايليق أن نترك مركز السنبلاوين يعانى من تلك المشكلات.

وبدوره أيد رئيس مدينة السنبلاوين، حديث النائب هشام الحصرى، مؤكدا أن السنبلاوين اكبر مركز ادارى وقوة اقتصادية كبرى ويعانى من تلك المشكلات.

وعقب ممثل الشركة المصرية للاتصالات، بأن مركز السنبلاوين له أولوية في خطة عمل الشركة، ولكنهم ينتظرون  انتهاء مشروعات الصرف، وتوفير الاعتمادات المالية.

وبدوره عقب النائب هشام الحصرى، بأنه سيسعى لدى وزارة المالية في سرعة إنهاء إجراءات توفير الاعتمادات، موضحا أن هناك قرى تم انتهاء مشروعات الصرف بها.

وفي نهاية الاجتماع أكد النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة، ضرورة سىرعة الانتهاء من توصيل الفيبر.

وأوصت اللجنة بالبدء في توصيل كابلات الفيبر للقرى التى انتهت مشروعات الصرف الصحي بها، وإعداد خطة وبرنامج للمناطق التى لم يتم انتهاء مشروعات الصرف الصحى بها.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

طقس

مركز تغير المناخ يوجه نصائح هامة للمزارعين خلال الـ 3 أيام المقبلة بسبب الطقس السيء

يوسف الحسيني

يوسف الحسيني: ترامب يتحدث باحترام مع 3 رؤساء دول ومصر واحدة منهم

نقيب الزراعيين

نقيب الزراعيين: الأمن الغذائي في مصر مرن ويسير بشكل جيد ولدينا مخزون إستراتيجي

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد