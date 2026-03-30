اتصالات النواب توصي بسرعة توصيل الفيبر للسنبلاوين

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب بشأن ضعف شبكة الاتصالات وتأخر توصيل كابلات الفيبر بمدينة وقرى السنبلاوين بالدقهلية.

وقال النائب هشام الحصرى، في بداية استعراضه طلب الإحاطة، أن الانجازات التى تشهدها البلاد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتطلب منا توجيه التحية للرئيس السيسي، حيث ساعدت علي نقل مصر لمكانة مختلفة في ذلك القطاع

وتابع، ورغم الجهود المبذولة من الشركة المصرية للاتصالات، إلا أن الوضع في مركز السنبلاوين بالدقهلية، مختلف، حيث يعانى من عدم إحلال وتجديد شبكة الاتصالات منذ ٣٠ عام، الأمر الذى يؤدى إلى فشل الاتصالات في أغلب المناطق سواء المدينة أو القرى.

وأضاف، أيضا في ظل الطفرة التى تشهدها البلاد إلا أن كابلات الفيبر ، لم تصل المركز سوى في منطقة صغيرة بمدينة السنبلاوين، مع حرمان باقي المدينة وجميع قرى المركز.

وتابع، نحن نتحمل مسؤولية هذه المشكلات أمام الناخبين، ولم نعد نقبل بوعود لا تنفذ، منتقدا وصول كابلات الفيبر لمراكز أخرى في حين لم تصل للسنبلاوين الذى يعد من أكبر المراكز إداريا واقتصاديا.



وأكد ضرورة وجود رد وافى بشأن موعد حل تلك المشكلات خاصة وأن هناك خطة رصف للمدينة، ما يتطلب سرعة التنسيق لدخول الفيبر وحل مشكلات الاتصالات.

واختتم بأن في ظل ثورة الاتصالات علي مستوى العالم

لايليق أن نترك مركز السنبلاوين يعانى من تلك المشكلات.

وبدوره أيد رئيس مدينة السنبلاوين، حديث النائب هشام الحصرى، مؤكدا أن السنبلاوين اكبر مركز ادارى وقوة اقتصادية كبرى ويعانى من تلك المشكلات.

وعقب ممثل الشركة المصرية للاتصالات، بأن مركز السنبلاوين له أولوية في خطة عمل الشركة، ولكنهم ينتظرون انتهاء مشروعات الصرف، وتوفير الاعتمادات المالية.

وبدوره عقب النائب هشام الحصرى، بأنه سيسعى لدى وزارة المالية في سرعة إنهاء إجراءات توفير الاعتمادات، موضحا أن هناك قرى تم انتهاء مشروعات الصرف بها.

وفي نهاية الاجتماع أكد النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة، ضرورة سىرعة الانتهاء من توصيل الفيبر.

وأوصت اللجنة بالبدء في توصيل كابلات الفيبر للقرى التى انتهت مشروعات الصرف الصحي بها، وإعداد خطة وبرنامج للمناطق التى لم يتم انتهاء مشروعات الصرف الصحى بها.