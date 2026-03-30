اهتمام إعلامي عربي ودولي برسالة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي لوقف الحرب

أبرزت وسائل إعلام عربية ودولية رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في المنطقة والخليج، وتأكيده أنه لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في المنطقة وفي الخليج إلا الرئيس ترامب والتي جاءت خلال انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026 ، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "الانتقال الطاقي من خلال التعاون والعمل والواقعية".

تحت عنوان " السيسي يوجه رسالة لترامب لوقف الحرب " سلطت قناة "روسيا اليوم" الضوء على تأكيد الرئيس السيسي أن الرئيس الأمريكي قادر على إيقاف الحرب التي تشهدها المنطقة.

وقال الرئيس السيسي : "أنا بقول للرئيس ترامب: لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في منطقتنا في الخليج إلا أنت، وأنا بكلمك باسم الإنسانية، وباسم كل محبي السلام، وأنت فخامة الرئيس من المحبين للسلام".

وأضاف الرئيس السيسي : "أوجه لك رسالة مباشرة باسمي وباسم كل المنطقة وباسم كل العالم، إن التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الحرب أكثر من كده.. فخامة الرئيس.. من فضلك، ساعدنا في إيقاف الحرب وأنت قادر على ذلك".

وسلطت قناة "سكاي نيوز" عربية الضوء على تصريحات الرئيس السيسي تحت عنوان "السيسي يوجه "رسالة عاجلة" لترامب بشأن حرب إيران "

وقالت القناة إن الرئيس السيسي، حث نظيره الأمريكي ​على وقف الحرب في ⁠المنطقة، وقال إن المخاوف من تجاوز سعر النفط 200 دولار ليست مبالغا فيها.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية كلمة الرئيس السيسي تحت عنوان " السيسي: أقول لترامب لا أحد غيرك يستطيع إيقاف الحرب في منطقتنا " ، حيث وجه الرئيس السيسي رسالة إلى نظيره الأمريكي بعد مرور شهر على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وتحت عنوان "السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت " ، أبرزت قناة " الحدث " تصريحات الرئيس السيسي خلال معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة ، حيث حث الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على وقف الحرب في المنطقة، مؤكداً أنه لا أحد غيره يستطيع ذلك.