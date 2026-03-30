عرض الفيلم الفلسطيني حبيبي حسين بمهرجان إسطنبول السينمائي

بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ينطلق فيلم حبيبي حسين للمخرج أليكس بكري في عرض تركي أول ضمن فعاليات مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي.



ويعد فيلم حبيبي حسين واحدًا من أبرز الأعمال الوثائقية الفلسطينية الحديثة، حيث يقدم رؤية إنسانية عميقة لقصة واقعية تمزج بين الشغف بالسينما وقسوة الواقع.

الفيلم من إخراج أليكس بكري، وهو أول عمل وثائقي طويل له، ليخرج في النهاية كعمل سينمائي يحمل بعدًا إنسانيًا وثقافيًا واضحًا بعد عمل شاق لمدة 17 عاما.



الفيلم عرض في “القاهرة السينمائي” ضمن مسابقة اسبوع النقاد، وحظي بإشادة نقدية واسعة، وفاز بجائزة أفضل فيلم، ما عزز مكانته كأحد أهم الأفلام الوثائقية خلال العام الماضي.



تنطلق فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي في الفترة من 9 إلى 19 أبريل 2026، وسط مشاركة واسعة من صُنّاع السينما حول العالم، وبرنامج حافل يعكس تنوع الإنتاجات السينمائية الحديثة.

