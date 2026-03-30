البيت الأبيض: عناصر النظام الإيراني تتطلع لإنهاء الدمار والجلوس إلى طاولة المفاوضات

أكد البيت الأبيض، اليوم "الاثنين" أن الولايات المتحدة وإيران تُجريان محادثات، وقد أوضحت المتحدث بإسمه كارولين ليفيت أن "العناصر المتبقية" من النظام الإيراني "تتوق بشدة إلى إنهاء الدمار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، ما دام ذلك ممكنًا".

وقالت ليفيت، إنه على الرغم من "المواقف العلنية" للنظام الإيراني و"التقارير الكاذبة" لوسائل الإعلام، فإن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "مستمرة وتسير على نحو جيد"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

ونفى المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، على الرغم من مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تُجري "محادثات جيدة ومثمرة للغاية" بشأن إنهاء الحرب.

وأكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن إيران لم تُجرِ أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال: ما نوقش هو رسائل تلقيناها عبر وسطاء تفيد بأن الولايات المتحدة ترغب في التفاوض.

وأضاف: لقد كانت إيران واضحة بشأن موقفها منذ البداية، ونحن على دراية تامة بالإطار الذي ندرسه، المواد التي وصلت إلينا كانت طلبات مفرطة وغير معقولة.