الناتو: اعتراض صاروخ باليستي إيراني كان متجهاً إلى تركيا

أعلنت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) أليسون هارت، أن الحلف نجح، اليوم الاثنين في اعتراض صاروخ باليستي إيراني كان متجهاً نحو تركيا، مؤكدة أن الحلف مستعد لمواجهة مثل هذه التهديدات وسيواصل اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن جميع الدول الأعضاء.

وأوضحت المتحدثة، أن أنظمة الدفاع التابعة للحلف تعاملت مع التهديد في إطار مهام الدفاع الجوي والصاروخي، مشددة على أن أمن أراضي الحلفاء يمثل أولوية قصوى في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

وأكدت أن قدرات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة للناتو تتيح رصد واعتراض التهديدات المحتملة، بما يعزز الردع الجماعي ويحافظ على سلامة المجال الجوي لدول الحلف.

وجددت المتحدثة التزام الحلف بالدفاع المشترك، مشيرة إلى أن الناتو سيظل يقظاً ومستعداً للتعامل مع أي تهديدات قد تستهدف أمن واستقرار الدول الأعضاء.