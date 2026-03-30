مصري يتعرض للتنمر بسبب أطفاله من ذوي الهمم.. وموجة تعاطف تتصدر السوشيال ميديا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد تعرض المواطن محمد حسن الشيخ لموجة من السخرية بسبب صورة نشرها مع أطفاله من ذوي الهمم خلال الاحتفال بالعيد.

تعليقات جارحة ومسيئة

بدأت الواقعة بصورة عائلية بسيطة، قبل أن تتحول إلى تعليقات جارحة ومسيئة طالت الأب وأطفاله، وبعض التعليقات تجاوزت الحدود الإنسانية ووصلت إلى ألفاظ مؤذية.



ظهر الأب في مقطع فيديو متأثرًا بما حدث، ولا يفهم سبب الهجوم، وأن أبناءه “خلق الله”، ولا يمكن الاعتراض على مشيئته، مشددًا على رفضه التام لأي إساءة موجهة له أو لأطفاله.



بدأ محمد حسن الشيخ حياته كعامل نظافة، ثم عمل في تجارة الخضار، ويسعى حاليًا لتوفير حياة كريمة لأسرته المكونة من ثلاثة أبناء، وما تعرض له يعكس جانبًا سلبيًا من استخدام مواقع التواصل.



وأكدت ميار الخولي خلال مقدمة برنامج تريند D المذاع علي قناة صدي البلد، على تضامنها مع الأب، قائلة إن التعاطف الإنساني هو الأساس، داعية إلى عدم الانسياق وراء التعليقات السلبية، والتعامل بمزيد من الرحمة والدعم، خاصة في مثل هذه الحالات.