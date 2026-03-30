حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو

أكد الدكتور حافظ سلماي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، أن أزمة الطاقة ترجع إلى مضيق هرمز، الذي يمر منه 20% من البترول، موضحًا أن سعر البرميل يتراوح من 110 إلى 120 دولارًا.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أسعار البترول اليوم ارتفعت مع انخفاض الكميات، والأمر نفسه بالنسبة للغاز، تُعد قطر ثالث مصدر للغاز، وقد ارتفعت أسعاره»، موضحًا أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز.

وأضاف أن أزمة الغاز، إذا استمرت لمدة عام، سترفع تكلفة الغاز إلى 9 مليارات دولار.

وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة حاليًا هي إجراءات مؤقتة، مثل غلق المحلات الساعة 9 مساءً، وهي إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة، مشيرًا إلى أن المحلات تمثل 8% من استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن إنارة الشوارع تمثل 3% من استهلاك الكهرباء، وأن الكهرباء تمثل 60% من استهلاك الغاز، موضحًا أن الدولة تدرس القطاعات التي يمكن تقليل استهلاك الكهرباء بها، وذلك كله تحت بند تقنين الكهرباء».