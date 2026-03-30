نقابة الموسيقيين عن قرار الغلق المبكر: القطاع الترفيهي يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا

أكد طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة تدعم قرارات القيادة السياسية بالغلق المبكر للمحال والمنشآت .

وقال طارق مرتضى في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " اون، :" القطاع الترفيهي سوف يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا وليس في النهار ".

وتابع طارق مرتضى:" الفنان مصطفى كامل طرح مقترحا بأن المنشآت الترفيهية لا تعمل صباحا وهي تعمل ليلا فقط وبالتالي لا يوجد أي استهلاك للكهرباء صباحا ".



واكمل طارق مرتضى :" المنشآت الترفيهية في مصر تعتبر وجهة ترفيهية وسياحية للكثير من الزوار والسائحين ".



