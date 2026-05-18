تشابي ألونسو في مهمة إنقاذ تشيلسي.. هل يعيد البلوز إلى القمة؟

لم يكن إعلان تعاقد تشيلسي الإنجليزي مع الإسباني تشابي ألونسو لقيادة الفريق بداية من موسم 2026-2027 مجرد خطوة فنية عادية بل جاء بمثابة إعلان رسمي عن بداية مشروع جديد داخل قلعة ستامفورد بريدج بعد واحد من أكثر المواسم اضطرابا وفوضوية في تاريخ النادي اللندني الحديث.

ألونسو الذي خاض تجربة معقدة مع ريال مدريد وسط ضغوط هائلة وتوقعات ضخمة يعود الآن إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن هذه المرة من بوابة التدريب حاملا على عاتقه مهمة شديدة الصعوبة تتمثل في إعادة تشيلسي إلى دائرة المنافسة المحلية والأوروبية بعد انهيار فني ومعنوي أصاب الفريق طوال الموسم الحالي.

تشيلسي.. من بطل العالم إلى فريق بلا هوية

المفارقة الكبرى أن تشيلسي يدخل حقبة ألونسو بعد أقل من عام واحد فقط على تتويجه التاريخي بلقب كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد وهو الإنجاز الذي منح جماهير النادي آمالا ضخمة بعودة الفريق إلى القمة الأوروبية.

لكن الواقع جاء مختلفا تماما فالفريق اللندني عاش موسما كارثيا على كافة المستويات بداية من النتائج المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز مرورا بالخروج من المنافسات المحلية وصولا إلى خسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد وهي الهزيمة التي أنهت فعليا آخر أحلام الجماهير في إنقاذ الموسم.

الأسوأ من ذلك أن تشيلسي تعرض لسلسلة من 6 هزائم متتالية في الدوري في مشهد لم تعتده جماهير النادي منذ سنوات طويلة وسط انهيار واضح في الثقة بين اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

وبينما يقترب الفريق من الغياب عن المسابقات الأوروبية الموسم المقبل تبدو مهمة ألونسو أقرب إلى إعادة إحياء مشروع كامل أكثر من مجرد تدريب فريق كرة قدم.

التحدي الأول.. استعادة الشخصية المفقودة

أولى مهام المدرب الإسباني ستكون إعادة بناء الهوية الذهنية والتكتيكية للفريق .. وظهر تشيلسي هذا الموسم بلا ملامح واضحة دفاع مهتز وسط ملعب فاقد للسيطرة وهجوم عاجز عن صناعة الفارق في المباريات الكبرى. لذلك فإن ألونسو سيكون مطالبا بإعادة الانضباط التكتيكي والشخصية القتالية التي افتقدها الفريق لفترات طويلة.

واشتهر المدرب الإسباني خلال تجربته السابقة بقدرته على بناء فرق منظمة تمتلك شخصية واضحة في الاستحواذ والتحولات السريعة وهي أمور قد تمنح تشيلسي أخيرا الاستقرار الذي افتقده منذ سنوات.

لكن التحدي الأكبر لن يكون فنيا فقط بل نفسيا أيضا خاصة بعد حالة الإحباط الجماعي التي سيطرت على اللاعبين والجماهير طوال الموسم.

إعادة النجوم إلى الواجهة

ورغم الانهيار الجماعي لا يزال تشيلسي يمتلك مجموعة من الأسماء القادرة على تكوين مشروع تنافسي قوي إذا نجح ألونسو في إعادة توظيفها بالشكل الصحيح.

في الخط الخلفي يعول النادي كثيرا على الثنائي ريس جيمس وليفي كولويل ليكونا حجر الأساس في المنظومة الدفاعية الجديدة خصوصا مع امتلاكهما قدرات كبيرة على البناء من الخلف واللعب تحت الضغط.

أما في وسط الملعب فيبقى الثنائي موسيس كايسيدو وإنزو فيرنانديز من أهم الأوراق التي سيعتمد عليها المدرب الإسباني رغم الغموض الكبير المحيط بمستقبل الأخير.

إنزو تحديدا أصبح أحد أبرز الملفات المعقدة داخل النادي بعدما خرج بتصريحات انتقد خلالها سياسات الإدارة كما فتح الباب أمام إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد وهو ما يضع ألونسو أمام اختبار مبكر لإقناع النجم الأرجنتيني بالبقاء وقيادة المشروع الجديد.

وفي الجانب الهجومي تبدو مهمة إعادة كول بالمر إلى مستواه الطبيعي أولوية قصوى.

النجم الإنجليزي كان أحد أبرز اكتشافات الموسم الماضي لكنه فقد الكثير من تأثيره بسبب الإصابات وتراجع الحالة الجماعية للفريق ويأمل مسؤولو تشيلسي أن يتمكن ألونسو من إعادة توهجه مرة أخرى خاصة أن أسلوب المدرب الإسباني يعتمد بشكل كبير على اللاعبين القادرين على صناعة الفارق بين الخطوط.

ميركاتو مصيري ينتظر البلوز

بعيدا عن الجانب الفني سيكون سوق الانتقالات الصيفي المقبل واحدا من أهم الملفات في مشروع تشابي ألونسو.

داخل تشيلسي هناك حالة اقتناع شبه كاملة بأن ميركاتو صيف 2025 كان فاشلا إلى حد بعيد بعدما أخفقت أغلب الصفقات في تقديم الإضافة المطلوبة باستثناء البرازيلي جواو بيدرو والهولندي الشاب جوريل هاتو الذي نجح في خطف الأنظار رغم صغر سنه.

وتدرك الإدارة اللندنية حاليا أن الفريق يحتاج إلى عملية ترميم واسعة تشمل أكثر من مركز بداية من قلب الدفاع مرورا بالمهاجم الصريح وصولا إلى الأجنحة.

لكن المختلف هذه المرة أن ألونسو سيحصل على صلاحيات أوسع مقارنة بعدد من المدربين السابقين مع دور مؤثر في اختيار التعاقدات وتحديد احتياجات الفريق الفنية وهي نقطة يراها كثيرون أساسية لإنجاح المشروع الجديد.

وتشير التقارير الإنجليزية إلى أن صيف 2026 قد يشهد واحدا من أكبر أسواق الانتقالات في تاريخ تشيلسي الحديث في ظل رغبة الإدارة في توفير كل الأدوات الممكنة لإنجاح المدرب الإسباني.

هل ينجح ألونسو حيث فشل الآخرون؟

السؤال الأكبر الآن داخل أروقة الكرة الإنجليزية هو: هل يستطيع تشابي ألونسو إعادة تشيلسي إلى القمة؟

الإجابة لن تكون سهلة خاصة أن النادي اللندني يمتلك جودة فردية كبيرة لكنه يفتقد الاستقرار الفني والإداري منذ فترة طويلة كما أن الضغط الجماهيري والإعلامي سيكون هائلا على المدرب الإسباني منذ اليوم الأول.

لكن في المقابل يمتلك ألونسو شخصية قوية وخبرة كبيرة كلاعب في أعلى المستويات إلى جانب أفكار تكتيكية حديثة جعلته أحد أكثر المدربين الشباب إثارة للاهتمام في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

تشيلسي لا يبحث فقط عن مدرب جديد بل عن قائد قادر على إعادة بناء مشروع كامل من الصفر.

ولهذا فإن السنوات الأربع المقبلة قد تحدد ليس فقط مستقبل ألونسو التدريبي بل أيضا مستقبل البلوز في الكرة الأوروبية لسنوات طويلة قادمة.