بعد حذف أغنيته الجديدة.. مصطفى كامل: وصلت الحروب لهذه القذارة

علا محمد

علق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية على حذف أغنيته الجديدة «الله يجازيك» بعد ساعات من إطلاقها على منصة يوتيوب، مؤكدا أنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال كامل عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: "وصلت الحروب لهذه القذارة قناة وهمية مدفوع لها أرقام خرافية لغلق وحذف اغنية الله يجازيك لإيقافها من التريند على اليوتيوب الصبر طيب وسوف نصل بإذن الله لصاحب الصفحة الوهمية والشبكه التابعة لها والقضاء بيننا".


في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تم حذف أغنية الله يجازيك للفنان مصطفى كامل من عدد من المنصات الرقمية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرها قوائم الترند.

وبحسب مصادر مطلعة، جاء قرار حذف الأغنية نتيجة شكوى رسمية تقدمت بها صفحة غير موثقة يعتقد أنها وهمية .

وعلى إثر ذلك، قامت المنصات المعنية بإيقاف بث الأغنية بشكل مؤقت لحين التحقق من صحة الشكوى.

الأغنية، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا فور طرحها، أثارت اهتمام الجمهور بسبب كلماتها وأسلوبها الغنائي، ما ساهم في انتشارها السريع خلال وقت قياسي، إلا أن قرار الحذف المفاجئ فتح باب التساؤلات حول آليات التعامل مع شكاوى الملكية الفكرية، خاصة تلك الصادرة عن جهات غير واضحة الهوية.

ويتوجه الفنان مصطفى كامل إلى مباحث الإنترنت، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات حذف أغنيته الله يجازيك من منصة يوتيوب، وذلك بعد يومين من طرحها وتحقيقها انتشارًا واسعًا وتصدّرها قوائم الترند.

وجاء تحرك مصطفى كامل عقب حذف الأغنية بشكل مفاجئ، رغم النجاح الكبير الذي حققته منذ إطلاقها، حيث حصدت نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلاً ملحوظًا من الجمهور على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وكان قد طرح مؤخرا الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة بعنوان الله يجازيك وهي من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي وتوزيع مجدى داود وميكس وماستر إسلام غلاب .

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

