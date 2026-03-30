دوريات ميدانية بشوارع دمياط لمتابعه قرار غلق المحال

أجرى الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة دمياط و منطقة السنانية، حيث تجول بشوارع المنطقتين و تابع خلالها تطبيق القرار والالتزام بتنفيذه.

كما أكد الدكتور محمد فوزى على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية للمتابعة الدورية لتطبيق القرار والتعامل مع أى محاولات لمخالفته وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية والميدانية لتطبيق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيتريات ، فى تمام التاسعة مساءًا ماعدا يومى الخميس والجمعة فى تمام العاشرة مساءًا، والذى بدأ العمل به من مطلع هذا الأسبوع