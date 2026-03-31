الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير البترول: نماذج تعاقدية جديدة ومحفزات استثمارية للتوسع في تقنيات الحفر الأفقي

وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع شلمبرجير العالمية في تطبيق الحفر الأفقي لزيادة الإنتاج البترولي
وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع شلمبرجير العالمية في تطبيق الحفر الأفقي لزيادة الإنتاج البترولي
أمل مجدى

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أوليفييه لوبوش، الرئيس التنفيذي لشركة SLB العالمية، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، وذلك بحضور المهندس شريف بيومي، مدير شركة SLB في مصر وشرق المتوسط وقيادات الوزارة .

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي في مصر، بما يسهم في حفر آبار تستهدف الوصول إلى موارد بترولية وغازية يصعب استغلالها بالطرق التقليدية، إلى جانب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون والشراكة المتميزة مع الشركة العالمية، مؤكدًا العمل على تطوير نماذج تعاقدية جديدة وتقديم محفزات استثمارية تتلاءم مع التوسع في استخدام تقنيات الحفر الأفقي وتشجيعها.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركة والدراسات التي تقدمها في هذا المجال، مثمنًا ما تم تنفيذه بالتعاون معها في منطقة البحر الأحمر، خاصة في مجال المسح السيزمي.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة SLB أهمية توظيف التقنيات الحديثة والحلول التكنولوجية المتكاملة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لدعم كفاءة أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر، بما يسهم في مواجهة التراجع الطبيعي للإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية.

