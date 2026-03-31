وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع بئر مسعود

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية موسعة بعدد من المشروعات الحيوية بنطاق المحافظة، للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ ، اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة ، والأستاذ محمد صلاح السكرتير العام المساعد للمحافظة .

واستهلت الدكتورة منال عوض جولتها بتفقد مشروع تطوير منطقة بئر مسعود وتوسعة الكورنيش من المنتزة وحتي فندق القوات البحرية ( المحروسة ) ، باعتباره أحد أبرز المشروعات التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الواجهات الساحلية.

حيث تم الاستماع إلى شرح من اللواء عصام الغرابلي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان حول كافة مكونات وتفاصيل المشروع الذى يهدف إلى تطوير الواجهة البحرية للمحافظة وتعظيم الاستفادة من المناطق المميزة ذات الطابع التاريخي .

وخلال الجولة، أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بهذا المشروع الحيوي والذى يهدف إلي تحويل المنطقة إلى متنفس حضارى مفتوح لخدمة أبناء الإسكندرية وزائريها ، بالإضافة إلى فتح الرؤية البصرية الكاملة للبحر أمام المواطنين .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية والحفاظ على رصيدها الحضارى والتراثى والثقافى العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها تاريخها ومكانتها الفريدة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ هذا المشروع المهم وضمان التنفيذ وفقاً لأعلى معايير الجودة وفى التوقيات الزمنية المحددة للأعمال .

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أن مشروع تطوير بئر مسعود يأتي في إطار رؤية متكاملة لإعادة إحياء المناطق المفتوحة على البحر، وفتحها أمام المواطنين بصورة حضارية وآمنة، مشيرًا إلى أن المشروع يراعي تحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع التاريخي للموقع وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر.

وأضاف المحافظ أن الدولة حريصة على توفير مساحات عامة مجانية تتيح للمواطنين الاستمتاع بكورنيش الإسكندرية دون أعباء، لافتًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا لتطوير المناطق السياحية بأسلوب يحافظ على الهوية ويعزز من القيمة الجمالية والحضارية للمدينة.

كما شدد المهندس أيمن عطية ، على استمرار المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.