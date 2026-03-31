مفاجآت وكيل توروب بشأن صفقة كامويش

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشان صفقة كامويش داخل النادي الأهلي وحقيقة وجود وكيل كامويش كوكيل لـ ييس توروب.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : فراس علي وكيل توروب رشح لإدارة النادي الأهلي 3 مهاجمين وتم اختيار كامويش

واردف : الوكيل رشح أكثر من مدرب وإدارة الأهلي اختارت توروب ورأيه في مدرب الأهلي أن توروب أفضل مدرب تعامل معه ويجب توفير الأجواء لتحقيق الانتصارات

وأختتم شوبير تصريحاته : توروب يركز حاليا على المباريات القادمة في بطولة الدوري ويسعى لتحقيق اللقب.

بيان وكيل توروب بشأن أزمة كامويش

وفي وقت سابق أصدر فراس علي بيان رسمي بشان علاقته بـ كامويش وأكد، عدم صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تدخله أو ارتباطه بصفقة اللاعب كامويش.

وشدد على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن دوره يقتصر فقط على تمثيل المدرب والتنسيق في الأمور التعاقدية الخاصة به.



أوضح فراس علي أن علاقته بالنادي تنحصر في إطار مهني واضح، يتمثل في دعم الجهاز الفني بقيادة توروب فيما يخص الجوانب الإدارية المرتبطة بعقده، دون أي تدخل في صفقات اللاعبين أو قرارات التعاقدات. وأكد أن ملف الصفقات له جهات محددة داخل النادي هي المسؤولة عنه بشكل كامل.

أعرب وكيل توروب عن استيائه من انتشار مثل هذه الأخبار غير الدقيقة، مطالبًا وسائل الإعلام والجماهير بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات. وأشار إلى أن ربط اسمه بصفقة كامويش أمر غير صحيح، ويؤدي إلى خلق حالة من الجدل غير المبرر داخل الوسط الرياضي.

اختتم فراس علي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، مشددًا على أن الشفافية هي الأساس في التعامل مع مثل هذه الأمور. كما دعا الجميع إلى دعم الفريق والجهاز الفني خلال الفترة الحالية، بدلًا من الانشغال بالشائعات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار النادي.