الصحة: الانتهاء من 72 مشروعًا لتطوير المستشفيات بتكلفة 11.9 مليار جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إنجازات قطاع الرعاية الصحية خلال العام المالي 2024-2025، حيث تم الانتهاء من 72 مشروعاً في 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وبلغت التكلفة التقديرية لهذه المشروعات نحو 11.9 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وشملت المشروعات بناء وتطوير 28 مستشفى، منها 11 مستشفى أعيد بناؤها بالكامل و17 مستشفى خضعت لأعمال تطوير ورفع كفاءة، إلى جانب تحديث 11 مبنى للعيادات و10 أقسام تخصصية داخل المستشفيات. كما تم إنشاء وتطوير 7 وحدات للرعاية الأولية بنظام التطوير الشامل، فضلاً عن تنفيذ 16 مشروعاً خدمياً متنوعاً، تضمنت مخازن استراتيجية، ومحارق للنفايات الطبية، وبنوك دم، لضمان جودة واستدامة الخدمات اللوجستية للقطاع الصحي.

وجاء الإعلان خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وحساب ختامي موازنة هيئة التأمين الصحي، وحساب ختامي موازنة هيئة الرعاية الصحية للسنة المالية 2024/2025، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.