قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الهيئة الإنجيلية تطلق برنامج "المواطنة الفاعلة" من الإسكندرية

أحمد بسيوني

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية برنامج "المواطنة الفاعلة"، حيث بدأت أولى ورش العمل على مدار يومين، حول المواطنة والانتماء، وادوات الوساطة والتفاوض ومهارات الحوار الفعال، وحاضر فيها الدكتور ماجد عزمي، بمشاركة 25 متدربًا من القيادات الدينية والأكاديمية وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين بمحافظة الإسكندرية.

وقالت ريهام نادر، مسئول برامج الحوار بالهيئة، إن البرنامج ينفذ من خلال وحدة حوار الثقافات التابعة للهيئة، خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2026، في إطار جهود تعزيز السلام المجتمعي وترسيخ قيم التعايش والحوار البنّاء.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن خمس ورش تدريبية تُعقد في كل من الإسكندرية والقاهرة، وتركّز على مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها مهارات الحوار والتواصل، والتعامل مع الشخصيات الصعبة، وتنمية المهارات القيادية، ومفاهيم التنمية المستدامة، ومهارات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماجد عزمي، استشاري الطب النفسي، أن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات متماسكة، مشيرًا إلى أهمية توظيف أدوات الوساطة وحل النزاعات ومهارات التفاوض كآليات فعّالة لدعم الحوار وتعزيز التفاهم بين مختلف الفئات.

واضاف عزمي إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المشاركين من تطوير قدراتهم الشخصية والمهنية، بما يسهم في تعزيز دورهم المجتمعي وإحداث تأثير إيجابي ومستدام داخل مجتمعاتهم.

وأعرب المشاركون عن أملهم في أن يسهم البرنامج في تلبية احتياجاتهم المعرفية والعملية، وأن يوفر لهم خبرات نوعية تدعم مسيرتهم في العمل العام وخدمة المجتمع.

الاسكندرية مواطنة الهيئة الانجيلية منتدى حوار الثقافات حوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

نيفين بدار: الرئيس السيسي يقود الدولة بقوة وحكمة في مواجهة التحديات والأزمات

فلسطين

إدانة برلمانية لـ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: خطوة تتنافى مع القانون الدولي

حزب إرادة جيل

إبراهيم ضيف نائبًا لرئيس حزب إرادة جيل وعضوًا بالهيئة العليا

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

المزيد