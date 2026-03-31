الهيئة الإنجيلية تطلق برنامج "المواطنة الفاعلة" من الإسكندرية

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية برنامج "المواطنة الفاعلة"، حيث بدأت أولى ورش العمل على مدار يومين، حول المواطنة والانتماء، وادوات الوساطة والتفاوض ومهارات الحوار الفعال، وحاضر فيها الدكتور ماجد عزمي، بمشاركة 25 متدربًا من القيادات الدينية والأكاديمية وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين بمحافظة الإسكندرية.

وقالت ريهام نادر، مسئول برامج الحوار بالهيئة، إن البرنامج ينفذ من خلال وحدة حوار الثقافات التابعة للهيئة، خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2026، في إطار جهود تعزيز السلام المجتمعي وترسيخ قيم التعايش والحوار البنّاء.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن خمس ورش تدريبية تُعقد في كل من الإسكندرية والقاهرة، وتركّز على مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها مهارات الحوار والتواصل، والتعامل مع الشخصيات الصعبة، وتنمية المهارات القيادية، ومفاهيم التنمية المستدامة، ومهارات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماجد عزمي، استشاري الطب النفسي، أن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات متماسكة، مشيرًا إلى أهمية توظيف أدوات الوساطة وحل النزاعات ومهارات التفاوض كآليات فعّالة لدعم الحوار وتعزيز التفاهم بين مختلف الفئات.

واضاف عزمي إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المشاركين من تطوير قدراتهم الشخصية والمهنية، بما يسهم في تعزيز دورهم المجتمعي وإحداث تأثير إيجابي ومستدام داخل مجتمعاتهم.

وأعرب المشاركون عن أملهم في أن يسهم البرنامج في تلبية احتياجاتهم المعرفية والعملية، وأن يوفر لهم خبرات نوعية تدعم مسيرتهم في العمل العام وخدمة المجتمع.