جهاز حماية المنافسة يوافق على 3 صفقات استحواذ جديدة

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقة لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية على عدد من طلبات الاستحواذ المقدمة من شركات استثمارية دولية وإقليمية، وذلك بعد مراجعة الملفات المقدمة والتأكد من توافقها مع قواعد حماية المنافسة في السوق المصري.

وشملت الموافقات طلب شركة BPE Partners للاستثمار المباشر بشأن استحواذ شركتها التابعة B2C Trade على حصة قدرها 25% من إجمالي أسهم شركة Brown Nose Coffee لتجارة البن، في خطوة تستهدف دعم توسع الشركة في سوق القهوة.

كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة Elliott Investment Management على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة Actis IDH Limited، في إطار صفقة تهدف إلى إعادة هيكلة الملكية وتعزيز خطط الاستثمار والتوسع.

في سياق متصل، وافقت اللجنة كذلك على طلب استحواذ كل من Silver Lake Group وA Fin Management على نسبة من أسهم شركة Electronic Arts تخول لهما التأثير المادي في قرارات الشركة، بما يعزز من فرص الشراكة الاستثمارية وتطوير أعمال الشركة على المستوى العالمي.

تأتي هذه الموافقات في إطار الدور الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في مراجعة صفقات التركزات الاقتصادية للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على المنافسة داخل السوق، بما يضمن الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة وتشجيع الاستثمارات.