قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مصنع ملابس سراي القبة
نتنياهو : إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية وعالمية بفضل تحالفاتها الجديدة
موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
english EN
اقتصاد

"شل": حفر بئر استكشافي جديد في مصر خلال الربع الثاني

حقل غاز

 أعلن رئيس قطاع الغاز في شركة "شل" سيدريك كريمرز عن خطط طموحة تتضمن حفر بئر استكشافي جديد بالتعاون مع شركة "شيفرون" في غرب المتوسط بالربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب دراسة إضافة نشاط إعادة التغويز في محطة الإسالة ب"إدكو" وذلك لتوفير بدائل مستدامة لوحدات التغويز المستأجرة.

وقال كريمرز - في تصريحات خلال مؤتمر "إجيبس 2026" - إن الشركة تواصل ضخ استثمارات ضخمة في عمليات الاستكشاف والإنتاج في مصر وخاصة في امتياز "غرب الدلتا البحري" بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "بتروناس"، مؤكدًا أن مصر تحتل موقعا محوريا واستراتيجيا ضمن خطط الشركة في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف أن الشركة تنفذ حاليا عمليات حفر مكثفة بهدف رفع معدلات إنتاج الغاز، وقد أسفرت هذه الجهود مؤخرًا عن تحقيق اكتشاف واعد في حقل "غرب مينا"، والذي جرى تطويره وربطه بالشبكة القومية في وقت قياسي.

وأشار إلى أن "شل" عملت على توسيع نطاق نشاطها وعملياتها الإقليمية عبر إبرام شراكتين مع شركة "شيفرون"، تتركز الشراكة الأولى حول تطوير حقل "أفروديت" القبرصي؛ بهدف نقل الغاز منه وضخه مباشرة إلى السوق المصرية، في حين تركز الشراكة الثانية على تكثيف العمليات الاستكشافية في حوض غرب البحر المتوسط، حيث تعتزم الشركتان البدء في أعمال حفر بئر استكشافية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتابع أن "شل" تقوم حاليًا بدراسة تطوير وتحديث البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال في مصر، وترى الشركة فرصة استثمارية كبيرة لإضافة طاقة استيعابية جديدة لإعادة التغويز في محطة الإسالة ب"إدكو" المخصصة للتصدير، لتكون بديلًا فعالًا عن وحدات التخزين والتغويز العائمة المستأجرة حاليًا، وهذا التوجه وفق تقديره، سيتيح تحقيق وفورات مالية كبيرة في التكاليف ويضمن استدامة تشغيلية وموثوقية أعلى على المدى الطويل.

وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة والممتدة للأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط على استقرار أسواق الطاقة العالمية لا سيما في ظل المخاطر التي تقيد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، والذي يمثل شريانًا حيويًا يمر عبره نحو 20% من إجمالي الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح أن هذا الواقع الجيوسياسي المعقد دفع الشركة إلى وضع سلامة أكثر من ألفي موظف في دول (العراق والكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان) على رأس أولوياتها، وذلك بالتوازي مع الحرص التام على استمرارية العمليات التشغيلية دون انقطاع.

وفيما يتعلق بتوقعات مستويات الإمداد لعام 2026، أعرب كريمرز عن توقعه بأن تظل الأسواق في حالة من الترقب، حيث من المحتمل أن تؤثر الاضطرابات الجيوسياسية على الكميات الإضافية من الغاز المزمع إطلاقها في الأسواق العالمية من كندا، والولايات المتحدة، وقطر.

وأشار إلى أن التقرير السنوي للغاز الطبيعي المسال الصادر عن "شل" يرجح نمو الطلب العالمي بنسب تتراوح بين 60% و65% بحلول عام 2040، مع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي حتى عام 2050 وفقاً لمختلف السيناريوهات والدراسات التحليلية.

وأوضح أن المحركات الرئيسية لهذا النمو المستدام ستتركز بشكل أساسي في قارة آسيا، وتحديداً في أسواق الهند والصين ودول جنوب وجنوب شرق آسيا، ففي هذه المناطق، يعزز التوسع العمراني المتسارع الاعتماد الكثيف على الغاز الطبيعي باعتباره حلا عمليا وموثوقا لتعويض مصادر الطاقة المتجددة التي يواجه نشرها تحديات لوجستية.

وشدد على أن أسواق الغاز العالمية تمر بمرحلة نمو فعلي وملموس، مستشهداً بالارتفاع الملحوظ في مبيعات الشركة من الغاز الطبيعي المسال والتي سجلت زيادة بنسبة 11% خلال عام 2025، وتوقع استمرار هذا الزخم بنمو سنوي مركب يتراوح بين 4% و5% خلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى عام 2030.

وتطرق إلى قضية الحد من انبعاثات غاز الميثان، واصفها بالأولوية البيئية الأكثر إلحاحاً وأهمية على المدى القريب، مشيرا إلى أن "شل" نجحت في خفض انبعاثاتها لتصل إلى 0.04% فقط خلال العام الماضي، وهو ما يعادل خمس الحد الأقصى الذي حدده برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبالغ 0.2% للاقتراب من هدف "الصفر الفعلي".

كما أبدى تأييده للتوجه الأوروبي الذي يستهدف تشديد اللوائح والتنظيمات الخاصة بالميثان، مطالبا بضرورة إتاحة مساحة كافية من المرونة عند التطبيق العملي، تفادياً لإحداث أي تأثيرات سلبية قد تضر بأمن واستقرار الإمدادات في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية.

وأكد أن الغاز الطبيعي المسال سيظل ركيزة أساسية لا غنى عنها في تحول الطاقة العالمي نحو مستقبل منخفض الكربون، منوها بالنمو المتسارع في لجوء قطاع الشحن البحري إلى الغاز باعتباره وقودا انتقاليا أنظف بكثير، فضلا عن إقدام دولة كبرى مثل اليابان على رفع توقعاتها لحجم واردات الغاز ضمن مخططها الاستراتيجي للطاقة.

وأشار إلى أن التنافس على تأمين إمدادات الغاز المسال لا يشكل في حد ذاته تهديدا بل إن الخطر البيئي والاقتصادي الحقيقي يكمن في احتمال أن تتجه بعض الدول، تحت وطأة الأزمات ونقص الإمدادات، نحو الانتكاس والعودة إلى حرق الفحم وأنواع الوقود التقليدية الأكثر تلويثا للغلاف الجوي.

شل بئر استكشافي محطة الاسالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

حساسية الأنف

ممنوع النزول.. استشاري حساسية ومناعة يعطي روشتة للتعامل مع التقلبات الجوية غدا

أحمد موسى

أحمد موسى يهاجم المسيئين لمصر: لن نسمح بتجاوز الخط الأحمر للدولة

أحمد موسى

أحمد موسى: البنوك التي أقرضت محمد الخشن لديها ضمانات لكل جنيه دفعته

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

المزيد