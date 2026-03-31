وزير الحرب الأمريكي: تعزيز التحصينات ورفع جاهزية القوات بالمنطقة

صرَّح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، بأن الولايات المتحدة عززت التحصينات والملاجئ لجنودها في أماكن انتشارهم داخل إسرائيل والمنطقة، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية جاهزة للاستمرار في الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وفق ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الموازنة بين التصعيد العسكري والدبلوماسية

وأضاف هيجسيث أن المحادثات مع إيران ما زالت جارية وتكتسب زخمًا متزايدًا، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.

وأوضح أن واشنطن تسعى لموازنة دقيقة بين الضغط العسكري المستمر والجهود الدبلوماسية في هذه المرحلة، لضمان حماية المصالح الأمريكية واستقرار المنطقة.

استمرار التوترات الإقليمية

تأتي تصريحات وزير الحرب الأمريكي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وسط مخاوف من تصاعد الأحداث إذا فشلت المفاوضات، الأمر الذي يجعل التوازن بين القوة العسكرية والدبلوماسية أمرًا حيويًا للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.