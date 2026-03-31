الرقابة المالية : مد عرض القوائم السنوية لشركات التأمين على الجمعيات حتى 15 مايو

في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على توفير بيئة عمل مواتية تُمكن الشركات من النمو والتطور، وتيسيراً على شركات ومجمعات التأمين، وفي استجابة لمطالب ممثلي شركات التأمين خلال لقائهم مع الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 82 لسنة 2026 بشأن مدّ مُدة عرض القوائم المالية السنوية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية لمدة 15 يوما إضافية.

نص القرار

سمح القرار للشركات ومجمعات التأمين بعرض القوائم المالية السنوية على الجمعية العامة لكل منها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والافصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها مرفقاً به تقرير مجلس الإدارة لتكون في موعد غايته 15/5/2026 بدلاً من 30/4/2026.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.