نقيب المهندسين : تعميم الخدمات الإلكترونية .. وملتزم بإزالة أي معوقات إدارية وتقنية

الديب أبوعلي

أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني - نقيب المهندسين، أن مشروع التحول الرقمي بالنقابة لا يقتصر على كونه تحديثا تقنيا، بل يمثل "نقلة حضارية" شاملة تهدف إلى إتاحة مختلف الخدمات النقابية للمهندسين بشكل متكامل، مشدداً على أن نجاح المشروع مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية.

وأوضح عبدالغني أن المنصة الرقمية الجاري تنفيذها ستُمكن المهندسين من الحصول على كافة الخدمات إلكترونيا، وفي مقدمتها منظومة الخدمات العلاجية، بما يحقق السرعة في التنفيذ ويُسهم في تقليل الوقت والجهد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده نقيب المهندسين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي، بحضور المهندس محمود عرفات – الأمين العام للنقابة.

مشروع التحول الرقمي للمهندسين

وشارك في الاجتماع المهندس محمود بدوي- مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، المهندسة غادة لبيب- عضو المجلس الأعلى للنقابة، ونائب وزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسي، الدكتورة المهندسة مها عبد الناصر- عضو مجلس النواب، والدكتور المهندس مصطفى أبوزيد والمهندس ياسين محمد ياسين- عضوا المجلس الأعلى للنقابة، والدكتور مصطفى صالح- رئيس لجنة التحول الرقمي بالنقابة، والدكتور محمد شعير- مدير برامج التحول الرقمي بوزارة الاتصالات، وأعضاء إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنقابة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة إدارة مشروعات التحول الرقمي، وممثلي الشركات المنفذة.

وخلال اللقاء تم استعراض الرؤية العامة للمشروع، والموقف التنفيذي، والجدول الزمني، إلى جانب التحديات والتوصيات، حيث يتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية: إنشاء منصة معلوماتية وخدمية تُعد المنبر الرسمي للنقابة لتقديم الخدمات، وتطوير الموارد والمؤسسات، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية بما يحقق تحولا رقمياً متكاملا، ويربط بين النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية.

كما عرض ممثلو الشركات المنفذة ما تم إنجازه حتى الآن، وخطة العمل للفترة المقبلة، في إطار استكمال مراحل المشروع وفق جداول زمنية محددة.

وشدد نقيب المهندسين على ضرورة الإسراع في إتاحة المنصة الرقمية للمهندسين، في أقرب وقت ممكن، مؤكداً تذليل جميع العقبات التي تواجه الإسراع في تنفيذها، كما أعلن تكليف أحد المهندسين بمتابعة تنفيذ المشروع بشكل يومي، والعمل على حل أي معوقات بشكل فوري.

وطلب" عبدالغني" من الشركات المنفذة تقديم تقارير نصف أسبوعية تتضمن نسب الإنجاز والتحديات، لضمان سرعة التعامل معها، مؤكداً التزامه بإزالة أي عقبات إدارية أو تقنية قد تؤثر على سير العمل.

وأعرب نقيب المهندسين عن تقديره للجهود المبذولة منذ إطلاق فكرة المشروع، مشيداً بالدور التنفيذي للمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة.

وفي كلمته أشار المهندس محمود عرفات إلى أن هذا المشروع كان على رأس أولوياته متذ توليه المسؤولية للوصول إلى منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمهندس الحصول على جميع الخدمات إلكترونيًا.

ولفت إلى أنه ومنذ توقيع البروتوكول مع وزارة الاتصالات تم تشكيل لجنة معنية بالملف لمتابعة تنفيذ البروتوكول وضمان تحقيق أهدافه دون تحميل النقابة أعباءً مالية، مؤكدًا أن نقابة المهندسين المصرية ينبغي أن تكون نقابة رائدة في مجال التحول الرقمي بين نظيراتها في مصر.

وأكد "عرفات" على أن التطوير لم يقتصر فقط على إنشاء منصة رقمية توفر الجانب الخدمي والمعلوماتي بل كان لزامًا تطوير مستوى الكوادر البشرية والبنية التحتية والأجهزة وتأهيلها للتعامل مع التحول الرقمي.

من جانبه، أكد المهندس محمود بدوي أن وزارة الاتصالات تدعم النقابة بشكل كامل في مشروع التحول الرقمي، وستقدم كل ما يلزم لإنجاح المشروع وخروجه إلى النور في أقرب وقت.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
