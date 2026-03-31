حركة تنقلات محدودة بين رؤساء أحياء محافظة القاهرة

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء، بهدف الاستفادة من الكفاءات، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على مواجهة التحديات، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل قرار محافظ القاهرة تكليف إسلام سيد إسماعيل السيد للقيام بأعمال رئيس حي الساحل، وأحمد محمد على الشامي للقيام بأعمال رئيس حي الزاوية الحمراء.

وأكد محافظ القاهرة وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكاواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون، مؤكدًا أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.