رئيس الأركان الإسرائيلي : نفرض على الإيرانيين عزلة وضعفا استراتيجيين

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي عن فرض عزلة وضعفا استراتيجيين على الإيرانيين لم يسبق لهم أن عاشوهما من قبل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة فارس، عن اعتقال 54 شخصا قالت إنهم يعملون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك في أربع محافظات داخل البلاد، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية داخل إيران.

وبحسب المصادر الإيرانية، فإن هذه الاعتقالات جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة استخباراتية، أسفرت عن كشف شبكات يُشتبه في تورطها في أنشطة تجسسية، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن هويات المتهمين أو طبيعة المهام المنسوبة إليهم.