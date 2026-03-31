بدءا من 1 أبريل.. إيران تعلن نيتها استهداف شركات أمريكية في الشرق الأوسط

أفاد وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن الحرس الثوري الإيراني، بأنه سيتم استهداف شركات أمريكية في منطقة الشرق الأوسط بدءاً من الأول من أبريل، وذلك رداً على الهجمات التي تعرضت لها إيران.

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة فارس، عن اعتقال 54 شخصاً قالت إنهم يعملون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك في أربع محافظات داخل البلاد، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية داخل إيران.

وبحسب المصادر الإيرانية، فإن هذه الاعتقالات جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة استخباراتية، أسفرت عن كشف شبكات يُشتبه في تورطها في أنشطة تجسسية، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن هويات المتهمين أو طبيعة المهام المنسوبة إليهم.

تأتي هذه التطورات في ظل أجواء مشحونة تشهدها المنطقة، خاصة بعد تصاعد المواجهات غير المباشرة بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، سواء على المستوى العسكري أو الاستخباراتي، ما يزيد من حساسية المشهد الأمني داخل الأراضي الإيرانية.

في سياق متصل، كانت السلطات الإيرانية أعلنت خلال الأيام الماضية عن اعتقال عدد من الأشخاص بتهم مماثلة، متهمةً إياهم بنقل معلومات حساسة وإحداثيات مواقع أمنية وعسكرية إلى جهات خارجية، وهو ما تعتبره طهران تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

ويرى مراقبون أن هذه الإعلانات المتكررة قد تعكس تشديداً أمنياً واسعاً داخل إيران، في ظل مخاوف من اختراقات استخباراتية، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وتبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة.

