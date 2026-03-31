قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مصنع ملابس سراي القبة
نتنياهو : إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية وعالمية بفضل تحالفاتها الجديدة
موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قيادي بالشعب الجمهوري : قطاع الاتصالات يقود تحول مصر إلى الاقتصاد الرقمي

حسانين توفيق
حسن رضوان

أشاد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، بالرؤية الطموحة التي أعلنها المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة الأخيرة مؤكدًا أن قطاع الاتصالات أصبح بالفعل «محرك النمو الأول» في الاقتصاد المصري، وأن ما تم إنجازه في البنية التحتية الرقمية وتنمية الكوادر البشرية يؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للاقتصاد الرقمي.

وقال توفيق، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، إن الوزير رسم خريطة طريق واضحة تقوم على خمس ركائز متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار والابتكار، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في البشر، مشيدًا بتخصيص طيف ترددي جديد بـ410 ميجاهرتز لشبكات الجيل الخامس، ومشروعات توصيل الألياف الضوئية ضمن «حياة كريمة»، مما يعكس إرادة سياسية حقيقية لتحقيق العدالة الرقمية بين الريف والحضر.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بحزب الشعب الجمهوري أن ما تحقق من قفزات في صادرات الخدمات الرقمية وريادة الأعمال وتوسع مراكز البيانات يضع مصر على الخريطة العالمية للاقتصاد الرقمي، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الأطراف – حكومة وبرلمان وأحزاب وقطاع خاص – لإزالة أي عقبات أمام الاستثمار التكنولوجي، وتوفير الحوافز اللازمة لشركات التعهيد والذكاء الاصطناعي لتحقيق مستهدف مضاعفة الصادرات بحلول 2030.

ودعا توفيق إلى تعزيز التعاون لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وضمان وصول الخدمات الرقمية إلى كل مواطن بأعلى معايير الجودة والأمان السيبراني، مؤكدًا أن حزبه سيبقى داعمًا لكل جهد يهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، يواكب ثورة المعلومات ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار إلى أن التركيز على الأمن السيبراني والسيادة الرقمية يمثل ركيزة أساسية لحماية المكتسبات، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات الحكومية، مثمنًا جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية الدولية للمعلومات لتعزيز دور مصر كممر رئيسي لحركة البيانات العالمية.

واختتم حسانين توفيق بيانه بالتأكيد على أن «مصر تمضي بثبات نحو المستقبل»، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون رأس الحربة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في إصدار التشريعات الداعمة لاقتصاد البيانات وحماية الملكية الفكرية، لضمان بيئة جاذبة للاستثمارات الكبرى في هذا القطاع الواعد.

حسانين توفيق لجنة الاتصالات وتكنولوجيا لجنة الاتصالات حزب الشعب الجمهوري رأفت هندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

أم تدعو على أولادها

الحفيدة دخلت المعركة … قصة أم تدعو على أولادها بطريقة صادمة

عمرو سعد

4 سنين تصوير تحت الصفر.. عمرو سعد يكشف كواليس الغربان وإفراج

صرخة أب تُبكي الملايين

هو أنا فيا حاجة غريبة؟».. صرخة أب تُبكي الملايين

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد