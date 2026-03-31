برلماني يوجّه طلبا لمحافظ الإسماعيلية لتوفير قطعة أرض لإيواء الكلاب الضالة

تقدم النائب موسي خالد موسى عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية بطلب الي محافظ الإسماعيلية لتوفير قطعة أرض لإيواء الكلاب الضالة.

واكد النائب موسى خالد عبر منشورا نشر علي صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي ، أن مطلبه يأتي في إطار حرصه علي تلبية مطالب المواطنين خاصة مع معاناة أهالي المحافظة من التزايد الملحوظ للكلاب الضالة وتكرار الشكاوى من مواطنى الإسماعيلية بصفة عامة واهالى الدائرة الأولى بصفة خاصة.

وتقدم النائب موسى خالد بطلب للسيد اللواء محافظ الإسماعيلية بشأن توفير قطعة أرض لأيواء الكلاب الضالة وتوفير كل ما يلزم لاحتوائها مع وضع خطة شاملة للتعامل الحضاري والآمن مع الظاهرة بما يحافظ على سلامة المواطنين ويحقق التوازن البيئي.

أضاف النائب موسى خالد أن انتشار الكلاب الضالة تعد اهم المشكلات التى يعانى منها المجتمع فى السنوات الأخيرة، مشيرا الي ما تسببه من اضرار جسيمة.