برلمانية تطالب بسرعة البت في تعديل اللائحة المالية لخريجي العلوم الطبية التطبيقية

ناقشت اليوم النائبة د. إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مع الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش رئيس هيئة التأمين الشامل، الطلب الخاص بتعديل اللائحة المالية لخريجي العلوم الطبية التطبيقية.



وأوضحت "سعيد" أن الرد جاء بأن الهيئة قامت باستحداث فئة وظيفية جديدة لهؤلاء الخريجين، وتقديم طلب لتعديل اللائحة، في انتظار موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وقدمت النائبة طلب إحاطة موجّه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإسراع في البت في الطلب، مع التنسيق مع الهيئة لإرسال استعجال بهذا الشأن، لضمان سرعة اعتماد التعديلات وتحقيق الاستفادة المرجوة للخريجين.