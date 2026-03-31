وزير الصحة للنواب: ادوني تريليون جنيه في السنة وأنا أعمل لكل واحد اللي هو عايزه في محافظته

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الصحة ، أن الدولة تعمل على تطوير عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى الفيوم العام ومستشفى يوسف الصديق، مشيراً إلى وجود خطة لنقل بعض الخدمات أو إعادة توزيعها بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.



وأثارت تصريحات الوزير ردود فعل من بعض النواب، حيث اعترض النائب مصطفى البنا عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، معتبراً أن أسلوب الطرح يوحي وكأن الوضع الصحي في مصر يشبه أفريقيا، ليرد الوزير قائلاً: «ما هي مصر دي في أفريقيا.. أمال أنت مفكرها فين؟».

وأوضح الوزير أن التحديات الأساسية لتنفيذ المشروعات الصحية ترتبط بـمحدودية الموارد، مضيفاً: «أدوني تريليون جنيه في السنة وأنا أعمل لكل واحد اللي هو عايزه في محافظته»، مؤكداً أن الإمكانيات الحالية لا تسمح بتنفيذ جميع المطالب بشكل فوري.

وشدد الوزير على حرص الوزارة الكامل على تطوير المنظومة الصحية، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين، قائلاً: «أنا نفسي أعمل كل حاجة لبلدي، لكن الإمكانيات محدودة».