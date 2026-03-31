برلماني: دعوة الرئيس السيسي لترامب بوقف الحرب تعكس رؤية مصر لإنقاذ استقرار الطاقة عالميًا

أشاد النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، مؤكدًا أنها عكست بوضوح الرؤية المصرية الشاملة للتعامل مع التحديات العالمية في قطاع الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.



وأكد الحديوي ، في بيان له اليوم ، أن دعوة الرئيس السيسي إلى دونالد ترامب بضرورة إنهاء الحرب الراهنة في المنطقة تمثل رسالة سياسية قوية تعكس إدراك مصر لحجم المخاطر التي تهدد استقرار الإقليم والعالم، مشدداً على أن القوى الكبرى مطالبة بتحمل مسؤولياتها التاريخية لوقف النزاعات، خاصة في ظل تأثيرها المباشر على أمن الطاقة العالمي.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحذيرات الرئيس من احتمالية ارتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق حال استمرار التصعيد أو تهديد الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، تؤكد خطورة المرحلة الحالية، لافتا إلى أن استقرار أسواق الطاقة بات مرتبطًا بشكل وثيق بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط.



وأوضح الحديوي، أن رسائل الرئيس لم تقتصر على التحذير من الأزمات، بل تضمنت رؤية متكاملة للحلول، من خلال تعزيز التعاون الدولي، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة الإنتاج، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار وسداد مستحقات الشركاء، بما يعزز من ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري.



وأضاف الحديوي ، أن تأكيد الرئيس على ربط حقول الغاز القبرصية بالسوق العالمي عبر مصر يعكس مكانة الدولة كمركز إقليمي للطاقة، ويعزز من دورها المحوري في تأمين الإمدادات للأسواق الدولية، خاصة في ظل التحديات الراهنة.



واختتم النائب علاء الحديوي بيانه بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تتحرك بثبات على المستويين السياسي والاقتصادي لمواجهة الأزمات العالمية، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة هو السبيل الوحيد لضمان استقرار أسواق الطاقة ودعم الاقتصاد العالمي.