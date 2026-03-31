رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر إيجبس 2026 تحمل رسائل هامة

فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ
فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أشاد النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس النواب ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في مؤتمر ايجبس 2026 ، مؤكداً أن الكلمة بعثت برسائل هامة ،من حيث توقيت إنعقاد المؤتمر وسط توترات إقليمية بسبب الحرب الأمريكية الاسرائيلية علي إيران وتداعياتها الإقتصادية  بما فيها ازمة الطاقة وتاثر سلاسل الإمداد وتابع قائلاً: الكلمة عكست رؤية مستقبلية بما يحمله من رسائل طمأنه للمستثمرين ،وأن مصر تمتع بيئة آمنة ومستقرة .
وأضاف "فرج" في تصريحات اليوم ، أن كلمة الرئيس السيسي حملت تحذيرات بشأن تداعياتث الأزمة الراهنة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران وما ينتج عنها من أزمة طاقة كبيرة في سلاسل الأمداد وإرتفاع الأسعار مشدداً أن هذا يعكس وعي القيادة السياسية بحجم التحديات التي تواجه العالم ، وأنه إذا طال أمد الحرب ستكون الخسائر اكبر ،وهذا يضع العالم امام مسئولياته بضرورة العمل علي وقف هذه الحرب 
وأكد " عضو مجلس النواب ، أن كلمة الرئيس السيسي عكست ثقل مصر ودورها المحوري المؤثر بين أطراف الصراع حيث وجه الرئيس السيسي رسالة إلي الرئيس ترامب قائلاً: فخامة الرئيس.. بكلمك باسم الإنسانية وكل محب للسلام وأنت يا فخامة الرئيس محب للسلام، بوجه لك رسالة مباشرة، باسمي وباسم المنطقة والعالم، التداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب، من فضلك فخامة الرئيس، من فضلك، ساعدنا في إيقاف الحرب وأنت قادر على ذلك.
وأوضح " فرج" أن هذا النداء للرئيس الأمريكي "ترامب " نداء باسم الإنسانية من أجل وقف تلك الحرب الدائرة التي أثرت وتؤثر علي الجميع في خلق مزيد من الإضطرابات وازمات الطاقة مشيراً أن مصر تدرك أن الحلول السياسية والدبلوماسية ضرورة بدل تلك الحرب 
وإختتم " عضو مجلس النواب" تصريحات بالتأكيد أن مصر دولة قوية ومحورية وستظل تمارس دورها كقوة إقليمية بين أطراف الصراع من أجل خفض التصعيد وعدم إتساع دائرة الصراع لما لهذه الحرب من تداعيات خطيرة علي المنطقة

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

