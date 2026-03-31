الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يتفقد معرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس»

وزير البترول خلال الجولة
وزير البترول خلال الجولة
أمل مجدى

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، اليوم معرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس » .

الرئيس يفتتح معرض إيجبس 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، الذي يُعقد تحت شعار «تحول الطاقة من خلال الشراكات الفعّالة وتنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع»، وذلك بمشاركة الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، إلى جانب عدد من الوزراء، وأمناء المنظمات الدولية، والرؤساء التنفيذيين وقادة كبرى شركات الطاقة العالمية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة أشاد خلالها بالدعم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها شكّلت قوة دافعة أسهمت في تحقيق مستهدفات قطاع البترول والغاز.

وأكد الوزير أن «إيجبس» يكتسب هذا العام أهمية استثنائية في ظل مرحلة دقيقة تتزايد فيها التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة المصري يواصل تنفيذ خطط تطويره في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج، وتعزيز جذب الاستثمارات، ومواكبة التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح أن هذه الجهود ترتكز على دعم القيادة السياسية، وتكامل مؤسسات الدولة، إلى جانب توسيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأشار الوزير إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يمنحها ميزة تنافسية، ويدعم توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة عبر التوسع في الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها البتروكيماويات والأسمدة، لافتًا إلى أن مصر رسخت مكانة متقدمة في صناعة الأسمدة، خاصة اليوريا، بإنتاج سنوي يتجاوز 7.6 مليون طن.

كما أكد امتلاك مصر منظومة بترولية متكاملة تشمل معامل تكرير متطورة، وموانئ استراتيجية على البحرين المتوسط والأحمر، وشبكات نقل فعالة، بما يتيح تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز قدرات إعادة التصدير. وأشار إلى أن شركة «سوميد» تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة العربية، من خلال ربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر خطوط أنابيب تمتد من العين السخنة إلى سيدي كرير.

وأضاف أن هذه المقومات عززت فرص التعاون الإقليمي والدولي، في ظل العمل الجاري على ربط حقلي «كرونوس» و«أفروديت» بمحطات الإسالة في إدكو ودمياط، بما يعظم الاستفادة من البنية التحتية المصرية، ويسهم في تنويع مصادر الإمداد لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن ذلك يعزز مكانة مصر كمحور استراتيجي للطاقة، خاصة في ضوء التقدم المحرز في التعاون المصري القبرصي.

ولفت الوزير إلى نجاح القطاع في خفض مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التنسيق على تسويتها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس استعادة ثقة الشركاء وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق 83 اكتشافًا جديدًا للبترول والغاز، وإضافة 363 بئرًا إلى خريطة الإنتاج، إلى جانب ضخ استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 في أنشطة البحث والإنتاج، وإطلاق برامج مسح سيزمي ومزايدة عالمية في البحر الأحمر.

وأوضح استمرار خطط التوسع بحفر 101 بئر استكشافي خلال العام الجاري باستثمارات 1.3 مليار دولار، ضمن خطة تستهدف حفر 484 بئرًا حتى عام 2030، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز جاذبية القطاع، بالتوازي مع تطوير قطاع التكرير لتعظيم إنتاج البنزين والسولار محليًا.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير التزام قطاع البترول والثروة المعدنية بمواصلة العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وتعزيز الشراكات الداعمة لخطط التنمية، موجهًا الشكر والتقدير للعاملين في القطاع على جهودهم ودورهم في تحقيق هذه النجاحات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن مواجهة مصر وإسبانيا

حجز منتخبي طاجيكستان وتايلاند مقعديهما في كأس آسيا السعودية 2027 بعدما تصدرا مجموعتيهما في الدور النهائي من التصفيات يوم الثلاثاء.

طاجيكستان وتايلاند إلى كأس آسيا السعودية 2027

منتخب البرازيل

مكافأة مالية لمنتخب البرازيل قبل كأس العالم

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

المزيد